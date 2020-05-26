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Прямые телефонные линии с Советом Республики пройдут в Беларуси до конца мая

26 мая 2020 06:39
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан. До конца мая в Совете Республики пройдут прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые телефонные линии с Советом Республики пройдут в Беларуси до конца мая-1

Так, 26 мая на связь с белорусами выйдет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. В четверг, 28 мая, звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Обратиться со своими проблемами можно с 10:00 до 13:00.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Сергей Рачков # Фотофакт

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