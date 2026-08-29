Новости по тегу #Владимир Череухин

Открытие прямого авиасообщения стало не только появлением нового транспортного коридора, но и знаком укрепления дружбы и сотрудничества между Беларусью и Таджикистаном.
«Что касается по самолетовылетам, – это более 20 тысяч, рост, опять же, – 3,5 % к прошлому году», – добавил Владимир Череухин.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Из Алматы самолет отправляется в 5.30, а обратно из Минска – в 10 утра.
Мемориал установят на Поклонной горе в Москве к 80-й годовщине Великой Победы.
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