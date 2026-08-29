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Новости по тегу #Владимир Череухин

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе
29 августа 2026 13:54

В Национальном аэропорту Минск встретили первый регулярный рейс из Душанбе

Число пассажиров увеличилось на 102% за год – гендиректор Национального аэропорта «Минск»
02 ноября 2025 07:34

Число пассажиров увеличилось на 102% за год – гендиректор Национального аэропорта «Минск»

Прямые рейсы из Алматы в Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT
10 августа 2025 13:41

Прямые рейсы из Алматы в Минск запустила казахстанская авиакомпания SCAT

В Национальном аэропорту Минск установили колбу для сбора монет на памятник героям ВОВ
12 марта 2025 17:24

В Национальном аэропорту Минск установили колбу для сбора монет на памятник героям ВОВ

Самолёты из Гомеля уже летают в Санкт-Петербург – впечатления первых пассажиров
23 марта 2024 17:12

Самолёты из Гомеля уже летают в Санкт-Петербург – впечатления первых пассажиров

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение
22 марта 2024 20:30

Между Гомелем и Санкт-Петербургом открыли прямое авиасообщение

Гомельский аэропорт возобновил рейсы в Москву
30 октября 2023 06:30

Гомельский аэропорт возобновил рейсы в Москву

«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске
06 февраля 2017 16:23

«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске