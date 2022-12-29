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«Чтобы мы все, люди, белорусы объединялись». В совете старейшин озвучили главные цели на 2023 год

29 декабря 2022 18:19
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Новости Беларуси. Сплочение нации на деле, отпор современным угрозам, патриотическое воспитание молодежи. Совет старейшин при Президиуме верхней палаты парламента 29 декабря расставил приоритеты на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы мы все, люди, белорусы объединялись». В совете старейшин озвучили главные цели на 2023 год-1

Как подчеркнула Наталья Кочанова, в современных реалиях работа депутатского корпуса приобретает особую значимость. В том числе законотворцы при поиске важных решений прибегают к опыту старейшин. В будущем 2023 году те, кто некогда сам был сенатором, напутствуют на сохранение истинных ценностей и традиций белорусов, развитие всех отраслей, которые делают нашу жизнь комфортнее.

«Чтобы мы все, люди, белорусы объединялись». В совете старейшин озвучили главные цели на 2023 год-4

Борис Батура, председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Молодежь недопонимает иногда тех угроз, которые существуют, то есть они так легко относятся к этому, ну что там поляки сказали, что там украинцы сказали. А все это уже есть. И для того, чтобы заострить внимание, надо говорить именно о том, что было, что наши люди, наш народ перенес в годы Великой Отечественной войны.

«Чтобы мы все, люди, белорусы объединялись». В совете старейшин озвучили главные цели на 2023 год-7

Надежда Ермакова, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы хотим, наше поколение, чтобы наши и дети, и внуки были нацелены на то, чтобы свою страну сохранить такой, какая она у нас сегодня есть. Она действительно у нас красивая внешне, внутренне крепкая, сильная, мужественная. Поэтому вот это – самое главное, чтобы мы были едины, чтобы мы все, люди, белорусы объединялись.

«Чтобы мы все, люди, белорусы объединялись». В совете старейшин озвучили главные цели на 2023 год-10

В новом году, опираясь на многолетний опыт старейшин, в Совете Республики решили сделать еще больший акцент на работу с населением. Услышать и помочь здесь готовы каждому, также принимают идеи неравнодушных по совершенствованию законодательства. В начале 2023 года в верхней палате парламента планируют рассмотреть законопроект о ВНС.

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# Государственная политика # общество # Надежда Ермакова # Борис Батура # Наталья Кочанова # Фотофакт

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