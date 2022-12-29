«Чтобы мы все, люди, белорусы объединялись». В совете старейшин озвучили главные цели на 2023 год

Новости Беларуси. Сплочение нации на деле, отпор современным угрозам, патриотическое воспитание молодежи. Совет старейшин при Президиуме верхней палаты парламента 29 декабря расставил приоритеты на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнула Наталья Кочанова, в современных реалиях работа депутатского корпуса приобретает особую значимость. В том числе законотворцы при поиске важных решений прибегают к опыту старейшин. В будущем 2023 году те, кто некогда сам был сенатором, напутствуют на сохранение истинных ценностей и традиций белорусов, развитие всех отраслей, которые делают нашу жизнь комфортнее.

Борис Батура, председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Молодежь недопонимает иногда тех угроз, которые существуют, то есть они так легко относятся к этому, ну что там поляки сказали, что там украинцы сказали. А все это уже есть. И для того, чтобы заострить внимание, надо говорить именно о том, что было, что наши люди, наш народ перенес в годы Великой Отечественной войны.

Надежда Ермакова, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы хотим, наше поколение, чтобы наши и дети, и внуки были нацелены на то, чтобы свою страну сохранить такой, какая она у нас сегодня есть. Она действительно у нас красивая внешне, внутренне крепкая, сильная, мужественная. Поэтому вот это – самое главное, чтобы мы были едины, чтобы мы все, люди, белорусы объединялись.