БФТ объявила о переносе всех турниров. Они возобновятся не ранее 30 апреля

Новости Беларуси. О полной отмене и переносе всех турниров под своей эгидой 18 марта объявила и Белорусская федерация тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пресс-релизе отмечается, что в связи с приостановкой состязаний под эгидой ITF и Tennis Europe наша федерация также берет паузу. Ожидается, что состязания возобновятся не ранее 30 апреля. Информация о новых датах стартов будет сообщена дополнительно.