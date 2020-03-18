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БФТ объявила о переносе всех турниров. Они возобновятся не ранее 30 апреля

18 марта 2020 19:35
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Новости Беларуси. О полной отмене и переносе всех турниров под своей эгидой 18 марта объявила и Белорусская федерация тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БФТ объявила о переносе всех турниров. Они возобновятся не ранее 30 апреля-1

В пресс-релизе отмечается, что в связи с приостановкой состязаний под эгидой ITF и Tennis Europe наша федерация также берет паузу. Ожидается, что состязания возобновятся не ранее 30 апреля. Информация о новых датах стартов будет сообщена дополнительно.

# Коронавирус # Фотофакт

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