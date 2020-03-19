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Страховые компании объяснили, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

19 марта 2020 06:53
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Новости Беларуси. «Белгосстрах» разъяснил актуальные вопросы страхования в связи с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страховые компании объяснили, какие расходы возместят в связи с коронавирусом-1

Так, если за границей установлено заражение коронавирусом, застрахованному лицу гарантируется оплата расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию и медикаментозное лечение. Для этого необходим договор по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу или комплексному добровольному страхованию туристов.

Выявление у застрахованных лиц вируса, помещение их в карантин, возвращение на родину после окончания карантина, вакцинация от вирусных заболеваний и иные профилактические меры не относятся к страховым случаям и возмещению не подлежат.

Страховые компании объяснили, какие расходы возместят в связи с коронавирусом-4

Подробнее с условиями компенсации можно ознакомиться на сайте страховой компании.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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