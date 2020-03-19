Страховые компании объяснили, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

Новости Беларуси. «Белгосстрах» разъяснил актуальные вопросы страхования в связи с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, если за границей установлено заражение коронавирусом, застрахованному лицу гарантируется оплата расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию и медикаментозное лечение. Для этого необходим договор по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу или комплексному добровольному страхованию туристов.

Выявление у застрахованных лиц вируса, помещение их в карантин, возвращение на родину после окончания карантина, вакцинация от вирусных заболеваний и иные профилактические меры не относятся к страховым случаям и возмещению не подлежат.