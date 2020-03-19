Как ухаживать за зимней обувью, шубой и сумкой, чтобы они прослужили долго

Пришла весна! Пора отправлять любимые сапожки на заслуженный отдых. Эксперты холдинга «Марко» подскажут, как сохранить обувь к следующему сезону.

Ирина Григорьева, инженер-технолог ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Важно не выбрасывать упаковку. Такая рекомендательная брошюрка, в ней содержатся разные варианты кожтоваров и как за ними ухаживать. Также вкладыши, которые находятся в готовой обуви, повторяют форму носочной части обуви, его вставляют для предохранения обуви от деформации.

Самое время припудрить носик. Профессиональная обувная косметика продлит красоту любой паре сапожек. Приобретайте подходящий набор, не отходя от кассы. Наталья Ковалюк, заведующая торгово-логистическим центром ООО «Марко-Сервис»:

В фирменной сети магазинов «Марко» представлен широкий ассортимент обувной косметики: качественные крема и аэрозоли для различных видов кожи. Множество средств для полировки и чистки обуви.

Натуральная гладкая кожа весьма прихотлива в уходе. Для ее преображения выбираем щетки из натурального ворса или варежки из микрофибры, аккуратно очищаем ими поверхность обуви от грязи и пыли. Вооружаемся пеноочистителем, который отлично освобождает поры и позволяет коже «задышать».

Для пущего блеска, смягчения и восстановления цвета используем питательный крем, жидкую крем-краску или аэрозоль. Круговыми движениями растираем крем щеткой до полного впитывания и полируем.

Последний штрих – водоотталкивающая пропитка – лучшая защита от влаги, соли и грязи.

Ольга Дудка, технолог ООО «Дамавик-про»:

Для подготовки к хранению обуви из натуральной шлифованной кожи, для нубука, велюра выполним следующее: при помощи губки для нубука удаляем с сухой поверхности обуви грязь и пыль, чистим обувь при помощи пеноочистителя, наносим средство на салфетку и обрабатываем поверхность, после этого даем коже высохнуть естественным путем и поднимаем ворс при помощи губки для нубука.

Для маскировки потертости обрабатываем поверхность ухаживающей краской-аэрозолем, даем средству высохнуть и поднимаем ворс при помощи губки для нубука.

Не оставляем без внимания и обновки. Поможем лодочкам идеально усесться на ножке с помощью растяжителя-пены. Средство эффективно размягчает и растягивает обувную кожу всех видов, помогает адаптировать модель по полноте, корректирует неудобные места, где обувь давит и натирает. Ольга Дудка:

Мы рекомендуем использовать дезодорант для обуви. Он обладает бактерицидным и противогрибковым действием, поэтому он надежно предотвращает появление неприятных запахов.

Прячем шубки от весеннего солнца в комфортной прохладе. Татьяна Шишкова, начальник производства УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Меховые изделия в шкафу должны распространяться в свободном виде. Желательно чтобы соседи находились на расстоянии 20-30 см от мехового изделия. Обязательно поместить в тканевый чехол или в чехол из нетканных материалов. Ни в коем случае нельзя применять полиэтиленовые пакеты, тем более упаковывать или складывать изделие в какие-то пластиковые пакеты.

Аксессуары не меньше нуждаются в вашей заботе. Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:

В наших фирменных магазинах можно найти средство для любых видов кожи. Мы на каждой сумочке крепим кожаные ярлычки, на которых эти средства можно попробовать. Рекомендуем использовать пакеты из нетканого материала, которые мы вкладываем в сумочки. А также мы рекомендуем сохранять наполнители.