В Вооружённых Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск

Новости Беларуси. Призванные из запаса военнослужащие продемонстрировали свой профессионализм. В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что навыки не утеряны, следовало подтвердить на деле и выполнить поставленную перед подразделением задачу. А именно – проверить состояние гусеничной и колесной техники после длительного хранения и доставить ее в назначенный район.

Начальники расчетов, операторы самоходных огневых установок, офицеры управления дивизиона. Молодым людям разных возрастов и военных специальностей пришлось снова стать не только сплоченным коллективом, но и совершить непростой марш протяженностью более 100 километров.