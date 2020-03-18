COVID-19. Заведующий кафедрой БГМУ ответил на четыре важных вопроса о коронавирусе

Новости Беларуси. Что означает объявленная пандемия коронавируса, когда будет пройден пик его активности и достаточно ли мер принимается в мире для исправления ситуации? Эти и другие вопросы, связанные с COVID-19, мы задали гостю студии Новости «24 часа».

18 марта это доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Григорий Чистенко. Григорий Николаевич – автор сотен научных работ и учебных публикаций, именно под его руководством выполняются научные исследования, посвященные эпидемиологии и профилактике наиболее актуальных для нашей страны инфекционных болезней. Рубрика «Мнение» на СТВ. Что такое коронавирус на самом деле Сергей Прохоров, СТВ:

Самая обсуждаемая тема последних месяцев – коронавирус. ВОЗ уже признал пандемию во всем мире. Расскажите, что такое коронавирус?

Григорий Чистенко, заведующий кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета:

Коронавирусы, в общем-то, известны достаточно давно. Большинство из них циркулирует среди животных. Но некоторые вызывают заболевания у людей. Частично острые респираторные заболевания. Но в 2002 году появился тяжелый и острый респираторный синдром, который протекал достаточно тяжело. 2012 год – ближневосточный респираторный синдром. И вот, 2019 год – коронавирус. Но если во все предыдущие времена коронавирусы, которые вызывали заболевания у людей, потом с трудом распространялись среди людей (это характерно для возбудителей зоонозной природы), то нынешний вариант коронавируса, наверное, преодолел межвидовой барьер и способен распространяться среди людей. Поэтому проблема появилась, и пока в этой проблеме – может быть, несколько забегая вперед – мы находимся на начальном этапе познания.

Закрывать границы – это неконструктивный подход. Отгородиться невозможно Сергей Прохоров:

Заболевание, из-за которого целые города и даже страны закрываются на карантин, объявляют комендантский час, отменяются массовые мероприятия, закрывают границы. Скажите, такие радикальные меры адекватны в данном случае? Григорий Чистенко:

Если говорить о профилактике международного распространения инфекционных болезней, то в мире есть два подхода. Один – санитарная охрана территории от заноса и распространения инфекционных болезней. И второй подход – санитарная охрана границ. Научно обоснованным подходом является санитарная охрана территории от заноса и распространения инфекционных болезней, которые имеют международное значение. У многих стран появляется желание закрыть границы и тем самым себя вроде бы как обезопасить. Но такой подход в принципе неверный, недальновидный и непрофессиональный. Дело в том, что для микробов не существует границ (микробов в широком смысле этого слова) – ни административных, ни государственных. Если в какой-то стране возникает инфекционное заболевание, то это уже представляет угрозу для других стран. Поэтому закрывать границы – это неконструктивный подход. Отгородиться невозможно.

Как работает принцип санитарной охраны территории Принцип санитарной охраны территории состоит в том, что в стране должна быть сформирована система, позволяющая как можно раньше выявлять занесенные инфекционные заболевания и проводить адекватные профилактические и противоэпидемические мероприятия. В нашей стране такая система сложилась за десятки лет. И система эпидемиологического надзора, и система профилактики инфекционных болезней, и система санитарной охраны территории. Та система, которая у нас сложилась, достаточно эффективна, потому что показатели заболеваемости инфекционными болезнями в нашей стране по многим инфекциям являются гораздо более низкими, чем у наших соседей как на востоке, так и на западе.

Закрыли метро. Ну а что дальше? Сергей Прохоров:

С границами вроде бы определились: закрывать их – дело абсолютно бессмысленное. Что касается других мер. Отмена массовых мероприятий, как это сделано в европейских странах, Соединенных Штатах Америки. Это комендантский час, который мы сейчас наблюдаем в Италии и некоторых других странах и регионах. Григорий Чистенко:

Дело в том, что если возникает проблема, то любую проблему запретами решить невозможно. Вот где-то там я слышал, что, возможно, закрывают в какой-то стране метро. Сергей Прохоров:

Да, в Украине. Григорий Чистенко:

В Украине. Ну а дальше? Ведь эти потоки переместятся в другие транспортные средства. Так ведь? И там контакты будут гораздо более тесными, нежели в метрополитене. Поэтому определенное значение такие мероприятия могут иметь, но только при очень сознательном отношении граждан.