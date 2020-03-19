Озеленение территории и ремонт книжного фонда. Где школьнику найти работу

Заработай сам. Студентка Дарья Демидова уже давно не просит у родителей денег на карманные расходы. Учеба в университете дается легко, а потому свободное время девушка тратит с пользой. На каникулах, а иногда и по выходным Дарья подрабатывает. Это не только лишняя копейка, но и дополнительный трудовой стаж.

Дарья Демидова, студентка:

Еще со старших классов мы с одноклассниками искали всяческие подработки. Мы расклеивали листовки. Сейчас я уже определилась с будущей профессией, я буду тренером. Но до сих пор я всегда нахожусь в поиске всяких подработок, особенно на летних каникулах.

Сегодня Интернет пестрит вакансиями на любой вкус. На порталах по трудоустройству появились даже специализированные разделы: работа для студентов, с возрастным цензом от 18 и выше. Школьникам вакансии найти сложнее – Кодекс по труду вводит ряд ограничений на труд подростков, а потому многие организации предпочитают просто не связываться со старшекласниками.

Галина Кулаковская, начальник отдела управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Заключение трудового договора разрешено с молодыми людьми с 16-летнего возраста, а для работы молодых людей в возрасте от 14 лет требуется письменное согласие одного из родителей. Для такой категории работников установлен сокращенный рабочий день. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – это 7 часов в летний период. В период учебного года – это 3 часа 30 минут. А для работников в возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут в летнее время, а в период учебного года – 2 часа 18 минут.

При этом эксперты предостерегают, что при самостоятельном поиске, у ребенка велик риск попасть к недобросовестным работодателям. Например, отказываются официально оформить, как следствие – платят меньше обещанного или вообще оставляют школьника без зарплаты. Поэтому первые пробы на трудовом поприще лучше делать официально, через городские службы занятости.

Галина Кулаковская:

Как правило, мы работаем с нанимателями бюджетных организаций. Это могут быть совершенно разные виды работы: озеленение территории, уборка территорий, ремонт книжного фонда.