Провожаем «Славянский базар» вместе! Чем удивлял гостей и белорусов традиционный фестиваль?

Новости Беларуси. На языке мира и гармонии на неделе участников «Славянского базар» приветствовал древний Витебск. Традиции уже 32 года. За это время «Славянка» поставила ни один рекорд, обрела дом и сделала его по-настоящему гостеприимным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все знают, что в Витебске не делят артистов на чужих и своих, не отрицают ни одну культуру. Хотя именно это сейчас модно. Даже название «Славянский базар»– скорее, условность, дань традиции, ведь фестиваль уже много лет собирает и артистов, и зрителей из разных частей света. А в 2023 году, как и раньше, билет на «Славянку» значил безвизовый въезд в Беларусь. То есть мы открыты для всех и для каждого, кто везет с собой мир и взаимопонимание. Это девиз не только «Славянского базара». Если хотите, это наша национальная философия, исходя из которой мы живем и созидаем. Жаль, конечно, что от славянской семьи отделяется Украина. Хотя раньше наши страны звучали в унисон.

Общие мотивы находили не только в искусстве, но и в политике. А на «Славянском базаре» даже проводили встречи на высшем уровне. Одна из таких состоялась в 2001-м. Но спустя 20 лет Украина на «Славянке» в меньшинстве. Я бы сказала, в гордом одиночестве. В 2023-м только Таисия Повалий – артистка, заявленная от Украины. Но даже такое скромное представительство дает надежду, что в будущем наши голоса вновь будут звучать на одной ноте.

Но что мы все о политике? Как бы то ни было, «Славянский базар» в Витебке – это в первую очередь торжество музыки, искусств, которое в этом году не омрачил даже дождь. Наверное, впервые за долгие годы в северном Витебске в дни фестиваля было как никогда тепло и солнечно. А на открытии не распустился ни один зонтик.

Увага, гаворыць і паказвае Віцебск! Если эта фраза звучит в Витебске, значит «Славянский базар» открылся. Уже 32 года фестивальная столица ведет свой отсчет времени: от июля к июлю. Пути тысяч гостей пересекаются здесь, на витебской земле. Пофестивалить в этом году приехали из 35 стран. Китай, Австралия, США, Бразилия. Десятки тысяч километров не стали преградой. А что наши соседи?

Светлана Гартованова, журналист (Латвия):

Ручеек дружбы, культурной связи, который остался, который, славу богу, не иссяк. И очень хотелось бы, чтобы он не исчез, а наоборот, расширился и снова стал полноводным, каким он был. Я верю в людей, верю в культуру, верю в дружбу.

А ведь фестиваль так и задумывался – сильнее скрепить дружеские отношения. Только вот дипломатия здесь не в высоких кабинетах, а на сцене Летнего амфитеатра, где встречаются и звучат в унисон самые разные культуры. За три десятилетия «Славянский базар» стал не только фестивальным брендом. Здесь созидается история современного искусства, которое объединяет народы и государства. По традиции в официальной церемонии открытия фестиваля принял участие глава государства. Президент обратился к участникам и гостям праздника.

Во время выступления глава государства вспомнил об истории фестиваля. В середине 1990-х на авансцене, тем более эстрадной, были дельцы. Поэтому и нашу «Славянку» хотели превратить в коммерческий проект с гастролями по городам и весям. Тогда Президент принял четкое решение – сохранить смысл фестиваля и место его проведения. За такой сценарий выступали всего несколько человек, в числе которых была и ныне заслуженная артистка Беларуси и лауреат специальной награды Елена Спиридович. Эту награду ей лично вручил глава государства на церемонии открытия фестиваля. Заслуженная артистка Елена Спиридович получила специальную награду Президента Беларуси. Витебск действительно занял особое место и в сердце и творческой судьбе Елены Спиридович. Она стала настоящим символом фестиваля. Не проступила ни одной «Славянки». И сегодня счастлива быть частью этой большой фестивальной семьи.

Сергей Соседов, ведущий, музыкальный критик (Россия):

Звезда «Славянского базара» – звезда большая – это, конечно, исключительно Спиридович. Это Алена.

Уезжать с «Базара» с пустыми руками как-то совсем не по-славянски. Да и белорусы всегда отличались своим гостеприимством. Вот и в этот раз главные награды форума разъехались по миру. Если сегодня, 16 июля, в полночь определится победитель взрослого конкурса, то у юных исполнителей финальные аккорды уже прозвучали. Гран-при – у 12-летнего казахстанца Шерхана Арыстана. 140 баллов из 140!

Открывать новые таланты – миссия фестиваля. Но на «Славянке» энергетика такая, что даже судьи идут в пляс. Разве есть еще место на карте, где мог родиться такой дуэт! Музыкальный микс Эстонии и Зимбабве. Они сначала исполнят африканскую «Сияхамбу». А после станцуют под уже эстонский каннель.

Годфри Коти прилетел за тысячи километров из Африки. Он в жюри детского конкурса. А делегировала его в Витебск лично первая леди Зимбабве. Оксилия Мнангагва недавно открыла для себя Беларусь. Встречалась даже с нашим Президентом. Видимо, решила скрепить дружбу двух стран через культуру. Все-таки настоящее искусство понятно без перевода.

Годфри Коти, похоже, также проникся к нашей стране. Этим он делился и в своих соцсетях, и рассказывал журналистам.

Годфри Коти, член жюри XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск -2023»:

Мне понравились Беларусь и белорусский народ. Для меня было настоящим наслаждением увидеть культуру в форме музыки. Я наслаждался игрой оркестра, он потрясающий. У нас нет такого оркестра в нашей стране. Я обязательно посещу Беларусь еще раз, если у меня будет шанс вернуться. Эти июльские дня для севера Беларуси стали по-настоящему жаркими. Даже традиционные дожди обошли в этот раз фестиваль стороной. Но праздник, как говорится, состоялся бы при любой погоде. Ведь фестивальную атмосферу делает не климат, а эмоции. За этим и едут в Витебск уже 32 года из разных городов и стран.

Мы как в сказке, вчера были на открытии, просто потрясены были этой красотой. Мы просто счастливы здесь.

– Довольна, такая красотища, спасибо всем! Мы рады. Поздравляем всех с праздником таким!

– Привет из Гомеля!

– Наша Беларусь самая лучшая.

Я сам иностранец. Но я за Беларусь и Россию очень болею. К сожалению, сейчас весь мир против нас, против вас, и вот эти фестивали сплачивают.

Виктор Пралич, корреспондент:

Атмосфера «Славянского базара» сбивает все стрелки часов и циферблатов. В фестивальном городе пора уже официально вводить 25-й витебский часовой пояс. Хотя бы на фестивальную неделю. Здесь всем и дня, и ночи мало.

А это последние приготовления перед финальным выходом: белорусский участник конкурса молодых исполнителей шлифует свой номер. Ради победы он готов на многое: Самир Елчиев даже сменил место жительство и взял на работе отпуск, чтобы ничего не отвлекало. Сегодня вечером он выйдет покорять жюри мировым хитом.