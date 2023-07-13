Лукашенко о глубинной сути Славянского базара: собираясь под куполом Витебского амфитеатра, мы вместе создаем мир
Новости Беларуси. Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе – и белорусы, и наши гости – созидаем мир. Об этом сегодня, 13 июля, заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия «Славянского базара» в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси по уже сложившейся традиции дал старт музыкальному форуму.
Славянский базар – это площадка настоящего искусства. И на сцене не хедлайнеры-однодневки. Люди, которые связывают поколения. Бурными аплодисментами зал встретил Президента Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие, хозяева и гости, нашего древнего, и как Саша сказал, юного Витебска. Я поздравляю вас в очередной раз с открытием международного фестиваля «Славянский базар». Фестиваля, который уже треть века делает наш прекрасный город на Двине местом притяжения настоящих талантов и истинных ценителей искусства. Мы, белорусы, не ради пафоса называем Витебск культурной столицей. Этот статус предопределен историей и 1 000 лет назад, когда здесь проходил путь из варяг в греки и сегодня. Город был и остается перекрестком национальных культур и традиций разных народов. Здесь всегда бился ритм креативных идей и замыслов.
В начале прошлого столетия творческих мастерских Малевича, Шагала, других художников авангардистов создавались инновационные, для того времени, формы искусства. Теперь они признаны мировой классикой. В наше время Витебщина стала родиной масштабных творческих фестивалей, конкурсов, форумов республиканского и международного уровней.
Здесь зарождаются новые традиции, открываются новые таланты, созидается история современного искусства. Эту историю пишете вы, наши любимые артисты, художники, композиторы, поэты, народные мастера. Я от всей души благодарю всех, кто дарит нашему празднику частичку своей души. Мы слышим ее в песнях, видим в театральных постановках, танцевальных номерах и в уличных представлениях, уникальных декоративных изделиях.
Александр Лукашенко:
Мы все: участники, организаторы, гости – создаем здесь удивительную атмосферу, истинного настоящего искусства, которое объединяет народы и государства. Искусства, которые прекрасно своим национальным колоритом. Которое является высоким, всегда поднимаясь над политическими играми и интригами.
Объединить славян – сохранить мир. Да и уметь радоваться чистому и высокому. За этим и едут в белорусский Витебск.
Александр Лукашенко:
Девиз фестиваля – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – никогда не был так актуален как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче и друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами. Всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах.
Из года в год, собираясь под куполом Витебского амфитеатра, мы вместе: и белорусы, и россияне и, уверен, не мало здесь украинцев, и наши гости – создаем мир. И это главная миссия «Славянского базара».
Пусть история «Славянского базара» и нашей Беларуси будет вечной, пусть всегда на этой сцене звучат лучшие мелодии и голоса не только белорусских мастеров искусств, но и близких нам России, Украины – соседних славянских народов, да и многих других народов, которые уже давно освоили это место и эту площадку для полета в будущее.
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