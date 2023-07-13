Лукашенко о глубинной сути Славянского базара: собираясь под куполом Витебского амфитеатра, мы вместе создаем мир

Новости Беларуси. Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе – и белорусы, и наши гости – созидаем мир. Об этом сегодня, 13 июля, заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия «‎Славянского базара» в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси по уже сложившейся традиции дал старт музыкальному форуму.

Славянский базар – это площадка настоящего искусства. И на сцене не хедлайнеры-однодневки. Люди, которые связывают поколения. Бурными аплодисментами зал встретил Президента Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие, хозяева и гости, нашего древнего, и как Саша сказал, юного Витебска. Я поздравляю вас в очередной раз с открытием международного фестиваля «Славянский базар». Фестиваля, который уже треть века делает наш прекрасный город на Двине местом притяжения настоящих талантов и истинных ценителей искусства. Мы, белорусы, не ради пафоса называем Витебск культурной столицей. Этот статус предопределен историей и 1 000 лет назад, когда здесь проходил путь из варяг в греки и сегодня. Город был и остается перекрестком национальных культур и традиций разных народов. Здесь всегда бился ритм креативных идей и замыслов.

В начале прошлого столетия творческих мастерских Малевича, Шагала, других художников авангардистов создавались инновационные, для того времени, формы искусства. Теперь они признаны мировой классикой. В наше время Витебщина стала родиной масштабных творческих фестивалей, конкурсов, форумов республиканского и международного уровней. Здесь зарождаются новые традиции, открываются новые таланты, созидается история современного искусства. Эту историю пишете вы, наши любимые артисты, художники, композиторы, поэты, народные мастера. Я от всей души благодарю всех, кто дарит нашему празднику частичку своей души. Мы слышим ее в песнях, видим в театральных постановках, танцевальных номерах и в уличных представлениях, уникальных декоративных изделиях.

Александр Лукашенко:

Мы все: участники, организаторы, гости – создаем здесь удивительную атмосферу, истинного настоящего искусства, которое объединяет народы и государства. Искусства, которые прекрасно своим национальным колоритом. Которое является высоким, всегда поднимаясь над политическими играми и интригами.

Объединить славян – сохранить мир. Да и уметь радоваться чистому и высокому. За этим и едут в белорусский Витебск.