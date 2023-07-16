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Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?

16 июля 2023 17:35
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Новости Беларуси. Но не хлебом едины, как говорится. В Беларуси идет сбор лекарственных трав, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ромашка, иван-чай, василек – уникальные свойства цветов незаменимы для производства лекарств, фиточая и даже парфюмерии. Каждый год в Беларуси собирают сотни тонн целебной растительности, которая идет не только на внутренний рынок, но и за границу.

О том, как собирают благоухающий урожай, наблюдали наши корреспонденты. 

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-1

Анастасия Павлова, корреспондент:
Любит, не любит, любит. Об этом говорят и цифры. На каждого белоруса в год приходится полкилограмма чая. А вот черный, зеленый или красный – каждый решает сам. Любители совместить приятное с полезным выбирают чай с ромашкой, мелиссой или даже зверобоем.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-3

Геннадий Негериш, главный агроном предприятия по выращиванию лекарственных трав:
В настоящее время у нас в пределах 35 видов лекарственных трав и кустарников. Многие требуют очень много ручного труда. Это и ручная посадка, и ручная прополка, и ручной сбор.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-5

Одной только лекарственной ромашки в Беларуси в год производится 250 тонн. Культура капризная: требует строгого соблюдения технологий и сроков уборки. У каждого растения свое время наибольшей силы. В конце весны заготавливают васильки, мать-и-мачеху и подорожник. Летом – клевер, ромашку и  зверобой. Собрать цветы раньше нельзя: они не успеют набрать полезные свойства. Собрать позже невозможно – просто осыплются. Оттого и трудностей в уборочной кампании немало.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-7

Виктор Коткин, тракторист-машинист предприятия по выращиванию лекарственных трав:
Особенность техники не чесание, а подрезание сразу. Мы это все убирает, подрезаем и заготавливаем таким способом ромашку. Так обычно работали прицеп, культиватор, плуги. А так это техника более серьезная, осваивали, настраивались.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-9

На этих цветущих полям с приятным медовым запахом еще предстоит много работы. Машина для сушки, сортировка и с десяток тестов. Чтоб ни один лишний листик или стебель не попал в чай. Аптечные прилавки халатности не терпят. Поэтому стараются на производстве как для себя – 94 % всей продукции идет на внутренний рынок.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-11

Владимир Мрашко, директор предприятия по выращиванию лекарственных трав:
После уборки идет процесс сушки, после процесса сушки идет процесс измельчения, калибровки, сортировки. Идет непосредственно процесс фасовки. Мы фасуем как россыпью по 50-100 грамм свою продукцию, так и в фильтр-пакетах от одного грамма до двух грамм.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-13

Лекарственные растения интересны не только производителям чайных сборов. Из белорусских «зелок» на фармацевтическом факультете разрабатывают капсулы для лекарств, заживляющие гели, сиропы. Экстракты уже пробуют в косметической и пищевой промышленности. Все пока в небольших партиях, экспериментальных. Но растения для разработок выращивают сами. Ботанический сад при университете всего 25 гектаров и 250 сортов растений.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-15

Ольга Мушкина, заведующая кафедрой организации фармации, кандидат фармацевтических наук, доцент:
В самом цвету сейчас находится зверобой, чабрец, душица, кипрей, иван-чай в народе называемый, конечно же, символ нашего государства – василек. Сушат его обычно в тени, без доступа прямых солнечных лучей, в хорошо проветриваемых помещениях. И затем можно заваривать, пить чай, который обладает прекрасным мочегонным, очищающим действием и полезен очень для кожи, лица и глаз.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-17

Натуральная косметика, биологически активные добавки, фиточаи и сборы – это лишь малая часть продукции с белорусской валошкой. Но народное признание василек завоевал не только за целебные свойства. В сезон цветения найти васильки – не проблема. Даже для тех, кто за город выбирается редко. Красоту василька сохраняют ремесленники в эпоксидной смоле.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-19

Алина Трофимова, ремесленник:
Непосредственно все лепестки мы обрываем руками, чтобы их не повредить, укладываем в книги с дисками или салфетками и отправляем под большой пресс на сушку.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-21

Александр Асинский, ремесленник:
Дальше идет процесс работы с эпоксидной смолой в течении 7-14 дней, так как смола изначально находится в жидком состоянии. А после украшения передаются мне, и я занимаюсь сборкой, и получаются настоящие украшения на цепочках, застежках и швензах.

Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?-23

Украшения по душе найдутся даже для самых избирательных покупателей. Тут и незабудки с ромашкой, и цветы каштана с озотамнусом. Особое место занимает василек! Он для белорусов больше, чем символ чистоты и любви. Он про силу природы и способность процветать в самых трудных условиях. Про веру в будущее и надежду на лучшую жизнь.

# Растения и цветы # Виктор Пралич

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