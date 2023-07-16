Натуральная косметика и украшения. Для чего используют белорусские цветы?

Новости Беларуси. Но не хлебом едины, как говорится. В Беларуси идет сбор лекарственных трав, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ромашка, иван-чай, василек – уникальные свойства цветов незаменимы для производства лекарств, фиточая и даже парфюмерии. Каждый год в Беларуси собирают сотни тонн целебной растительности, которая идет не только на внутренний рынок, но и за границу. О том, как собирают благоухающий урожай, наблюдали наши корреспонденты.

Анастасия Павлова, корреспондент:

Любит, не любит, любит. Об этом говорят и цифры. На каждого белоруса в год приходится полкилограмма чая. А вот черный, зеленый или красный – каждый решает сам. Любители совместить приятное с полезным выбирают чай с ромашкой, мелиссой или даже зверобоем.

Геннадий Негериш, главный агроном предприятия по выращиванию лекарственных трав:

В настоящее время у нас в пределах 35 видов лекарственных трав и кустарников. Многие требуют очень много ручного труда. Это и ручная посадка, и ручная прополка, и ручной сбор.

Одной только лекарственной ромашки в Беларуси в год производится 250 тонн. Культура капризная: требует строгого соблюдения технологий и сроков уборки. У каждого растения свое время наибольшей силы. В конце весны заготавливают васильки, мать-и-мачеху и подорожник. Летом – клевер, ромашку и зверобой. Собрать цветы раньше нельзя: они не успеют набрать полезные свойства. Собрать позже невозможно – просто осыплются. Оттого и трудностей в уборочной кампании немало.

Виктор Коткин, тракторист-машинист предприятия по выращиванию лекарственных трав:

Особенность техники не чесание, а подрезание сразу. Мы это все убирает, подрезаем и заготавливаем таким способом ромашку. Так обычно работали прицеп, культиватор, плуги. А так это техника более серьезная, осваивали, настраивались.

На этих цветущих полям с приятным медовым запахом еще предстоит много работы. Машина для сушки, сортировка и с десяток тестов. Чтоб ни один лишний листик или стебель не попал в чай. Аптечные прилавки халатности не терпят. Поэтому стараются на производстве как для себя – 94 % всей продукции идет на внутренний рынок.

Владимир Мрашко, директор предприятия по выращиванию лекарственных трав:

После уборки идет процесс сушки, после процесса сушки идет процесс измельчения, калибровки, сортировки. Идет непосредственно процесс фасовки. Мы фасуем как россыпью по 50-100 грамм свою продукцию, так и в фильтр-пакетах от одного грамма до двух грамм.

Лекарственные растения интересны не только производителям чайных сборов. Из белорусских «зелок» на фармацевтическом факультете разрабатывают капсулы для лекарств, заживляющие гели, сиропы. Экстракты уже пробуют в косметической и пищевой промышленности. Все пока в небольших партиях, экспериментальных. Но растения для разработок выращивают сами. Ботанический сад при университете всего 25 гектаров и 250 сортов растений.

Ольга Мушкина, заведующая кафедрой организации фармации, кандидат фармацевтических наук, доцент:

В самом цвету сейчас находится зверобой, чабрец, душица, кипрей, иван-чай в народе называемый, конечно же, символ нашего государства – василек. Сушат его обычно в тени, без доступа прямых солнечных лучей, в хорошо проветриваемых помещениях. И затем можно заваривать, пить чай, который обладает прекрасным мочегонным, очищающим действием и полезен очень для кожи, лица и глаз.

Натуральная косметика, биологически активные добавки, фиточаи и сборы – это лишь малая часть продукции с белорусской валошкой. Но народное признание василек завоевал не только за целебные свойства. В сезон цветения найти васильки – не проблема. Даже для тех, кто за город выбирается редко. Красоту василька сохраняют ремесленники в эпоксидной смоле.

Алина Трофимова, ремесленник:

Непосредственно все лепестки мы обрываем руками, чтобы их не повредить, укладываем в книги с дисками или салфетками и отправляем под большой пресс на сушку.

Александр Асинский, ремесленник:

Дальше идет процесс работы с эпоксидной смолой в течении 7-14 дней, так как смола изначально находится в жидком состоянии. А после украшения передаются мне, и я занимаюсь сборкой, и получаются настоящие украшения на цепочках, застежках и швензах.