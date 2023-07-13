Заслуженная артистка Елена Спиридович получила специальную награду Президента Беларуси

Новости Беларуси. Перенесемся в фестивальный Витебск, где с размахом проходит 32-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Ежегодная традиция форума – открывать новые имена на Площади звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз такой чести удостоена заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович. Торжественная церемония состоялась буквально час назад.

Каждый год на площади устанавливают знак с именем обладателя спецнаграды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Это своеобразный символ признания заслуг в развитии фестиваля. Елену Спиридович по праву называют голосом «Славянского базара». Вот уже 31 год она бессменная ведущая главных событий музыкального форума и не только. Этот волнительный момент пришли разделить с ней близкие, друзья по творческому цеху и, конечно, поклонники.

Елена Спиридович, заслуженная артистка Беларуси, обладатель специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»:

Я счастлива сегодня. Я счастлива как никогда. Для меня каждый «Славянский базар» – это большое счастье, когда он начинается. И это мечта об открытии нового, когда он заканчивается. А сегодня я думаю про то, что этот день был какой-то судьбоносный в моей жизни. И, наверное, я буду вспоминать не то что каждую минуту, каждую секунду этого дня.

Имя Елены Спиридович стало 19-м на Площади звезд. Лауреатами спецпремии становятся артисты и коллективы, которые внесли значительный вклад в укрепление международного культурного сотрудничества. Напомним, уже вечером 13 июля на главной сценической площадке можно будет увидеть настоящую россыпь звезд. В 20:30 начнется официальная церемония открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».