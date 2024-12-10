Проводят 15 операций в неделю! Слуцкие медики освоили эндопротезирование суставов

Юрий Акаемов, заведующий травматологическим отделением Слуцкой центральной районной больницы:

Наше отделение получило две моторные системы, без которых выполнение этих оперативных вмешательств невозможно. И, конечно же, эндопротезирование тазобедренных суставов тоже интенсифицировано. Если за 2023 год мы выполнили 140 таких оперативных вмешательств, то в этом году – уже больше 270. это достаточно травматичная операция для пациента. И чтобы к ней подойти, нужно «созреть». Естественно, это артроз коленного сустава третьей стадии и выше, при выраженном нарушении функции. Тогда можно задуматься об этом оперативном вмешательстве. Естественно, эта операция имеет свои осложнения – тромбозы, нестабильность, иногда вывихи. У нас пока, к счастью, из 70 пациентов. Коорые уже прошли через эту операцию, таких осложнений еще не было. На прошлой неделе выполнено 15 эндопротезирований, 9 из них – это коленный сустав, и шесть – тазобедренный. Сегодня одна операция по протезированию коленного сустава завершена и еще одна предстоит. В среднем от 1 часа 10 минут до полутора часов длится одна операция.

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