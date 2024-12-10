Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мания синего! Современное искусство с глубокими корнями, цветочный автопортрет. Как только ни называют цианотипию. Есть и научное объяснение – это способ монохромной бессеребряной фотопечати.