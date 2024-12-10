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Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток

10 декабря 2024 12:29
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

Мания синего! Современное искусство с глубокими корнями, цветочный автопортрет. Как только ни называют цианотипию. Есть и научное объяснение – это способ монохромной бессеребряной фотопечати. 

Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток-2

Татьяна Кулагина, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В 1802 году ее открыл, изобрел Джон Кешвиль, он был и астрономом, и физиком – многозадачным человеком. Это использовалось для копии чертежей. Этот метод подхватили художники, модельеры, дизайнеры.

Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток-4

При чем «печатали» не только на бумаге, но и на дереве и даже тканях, создавая уникальные текстильные изделия от Кутюр! Хоть цианотипия была символом XIX века, сегодня она продолжает покорять сердца. Увидели в лучах света художника и сотрудники Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. 

Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток-6

Сколько открыток может сделать человек за один мастер-класс?
– По-хорошему одну открытку или один магнитик. Все просто – получается у всех.

Подробности в видео.

# Мастер-классы # Необычное # Центральный ботанический сад Минска # Вероника Макаревич

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