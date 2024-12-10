Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Мания синего! Современное искусство с глубокими корнями, цветочный автопортрет. Как только ни называют цианотипию. Есть и научное объяснение – это способ монохромной бессеребряной фотопечати.
Татьяна Кулагина, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В 1802 году ее открыл, изобрел Джон Кешвиль, он был и астрономом, и физиком – многозадачным человеком. Это использовалось для копии чертежей. Этот метод подхватили художники, модельеры, дизайнеры.
При чем «печатали» не только на бумаге, но и на дереве и даже тканях, создавая уникальные текстильные изделия от Кутюр! Хоть цианотипия была символом XIX века, сегодня она продолжает покорять сердца. Увидели в лучах света художника и сотрудники Ботанического сада Национальной академии наук Беларуси.
– Сколько открыток может сделать человек за один мастер-класс?
– По-хорошему одну открытку или один магнитик. Все просто – получается у всех.
Подробности в видео.