Учитель музыки из Минска стал лучшим молодым специалистом 2024-го. Пообщались с преподавателем

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Антон Змитрович – артист, преподаватель, дирижер. Вырос в музыкальной семье: мама играла на домре и мандолине, папа – на балалайке и гитаре.

Антон Змитрович, учитель по классу ударных инструментов детской музыкальной школы искусств № 20 г. Минска: Я постоянно в детстве ходил с родителями на концерты. На какие-то репетиции по выходным, вот так вот мне привили любовь к музыке. Постоянно дома музыка звучала: классическая и народная.

Это и определило его судьбу. Будучи активным ребенком, он выбрал для себя динамичные ударные инструменты и не ошибся.

Антон Змитрович:

Мне очень нравится, я считаю, что это мое призвание. Я горю этим делом. У меня в школе еще ансамбль свой ударных инструментов и оркестр. Мы играем разную музыку, стараюсь заинтересовывать детей: популярную музыку, из кинофильмов. Постоянно участвуем в концертах отчетных в школе.