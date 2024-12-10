Покорил жюри медицинским рэпом! Как молодой завотделением Слуцкой ЦРБ стал «SuperПРОФИ-2024»
Молодежь – стратегический и ценнейший ресурс нашей страны. Для поддержки одаренных людей созданы и успешно реализуются программы. Работают мощные фонды, проводятся мероприятия, которые дают возможность себя проявить. Недавно в стране подвели итоги конкурса «SuperПРОФИ-2024». За победу в финале соревновались сто молодых специалистов из разных сфер. Среди лучших и представители Минщины. Об этом – в программе Центральный регион.
Случайных людей в медицине не бывает, подчеркивает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Слуцкой ЦРБ Дмитрий Александрович. Белые халаты – это бесконечная преданность своему делу, ответственность, мудрость и понимание. Профессия, которая требует особых человеческих качеств.
Дмитрий Александрович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Слуцкой Центральной районной больницы:
Я из обычной семьи. Родители у меня не были медиками. Почему я решил стать врачом? Выбор пришел еще в школьные годы. Хотя, несмотря на то, что у меня были достижения по информатике, программированию, дважды являлся стипендиатом Президентского фонда по олимпиадам, конкурсам по информатике, но решил связать свою жизнь именно с медициной. Что-то подсознательное, что хочу спасать людей, хочу лечить людей, не хочу, чтобы они болели. Это все сподвигло меня поступить в медицинский университет.
Наш герой утверждает – каждый день, как на адреналине. Работа требует повышенной стрессоустойчивости, особого внимания и собранности. Порой обдумывать решение необходимо молниеносно.
Дмитрий Александрович:
Специальность позволяет видеть свои труды, когда ты спасаешь человека, возвращаешь ему жизнь и видишь это собственными глазами. Мы как врачи анестезиологи-реаниматологи – вообще специальность два направления имеет. Анестезиология и реанимация. Анестезиологи обеспечивают анестезиологическое пособие, то есть работают в операционной. А реаниматолог работает в палате с больными, которые находятся в критическом состоянии, постоперационные больные. От твоих действий зависит судьба человека, потому что все в твоих руках. От того, какое лечение ты назначишь, какая интенсивная терапия будет проводиться.
Не только профессионализмом, но и харизмой Дмитрий Александрович покорил жюри на конкурсе «SuperПРОФИ-2024». Из районного этапа врач быстро вышел на областной и далее – республиканский уровень. Испытаний было три. Визитка – рассказ о себе и выборе профессии. Видеоролик, где анестезиолог-реаниматолог рассказывал про достижения больницы. Самый интересный, третий этап – творческий номер. Молодой специалист подготовил медицинский рэп.
Подробности смотрите в видео.