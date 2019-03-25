«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания экспертов – IT-сфера. Особо остро стоит проблема утечки информации на предприятиях. На прошлой неделе проект Концепции информационной безопасности нашей страны утвердил глава государства. И сегодня представители международных IT-компаний озвучили целый ряд предложений.
Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе
В частности, по ограничению доступа детей к соцсетям и организации образовательных семинаров для родителей.
Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании:
Большое внимание уделяем инструментарию кибервойн. Очень важно на сегодняшний день в Республике Беларусь заниматься защитой промышленных инфраструктур.
Виталий Демидович, ведущий специалист по тестированию безопасности IT-компании:
Нужно проводить больше работы по информированию пользователей об угрозах безопасности, о том, как себя вести в интернете, начиная от школ, потому что дети наши являются активными пользователями интернета, для них важно проводить такие ликбезы.
На интерактивных площадках IT-специалисты презентовали новейшие разработки, которые помогут в будущем защитить конфиденциальную информацию от взлома. Кстати, уже в апреле в Беларуси планируют внести в парламент проект закона «О персональных данных». В цифровом пространстве он должен устранить все проблемные вопросы.