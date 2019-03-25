«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания экспертов – IT-сфера. Особо остро стоит проблема утечки информации на предприятиях. На прошлой неделе проект Концепции информационной безопасности нашей страны утвердил глава государства. И сегодня представители международных IT-компаний озвучили целый ряд предложений. Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе

В частности, по ограничению доступа детей к соцсетям и организации образовательных семинаров для родителей.

Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании:

Большое внимание уделяем инструментарию кибервойн. Очень важно на сегодняшний день в Республике Беларусь заниматься защитой промышленных инфраструктур.

Виталий Демидович, ведущий специалист по тестированию безопасности IT-компании:

Нужно проводить больше работы по информированию пользователей об угрозах безопасности, о том, как себя вести в интернете, начиная от школ, потому что дети наши являются активными пользователями интернета, для них важно проводить такие ликбезы.