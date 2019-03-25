Прямой эфир

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

25 марта 2019 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы информационной безопасности обсуждают сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске -1

В центре внимания экспертов – IT-сфера. Особо остро стоит проблема утечки информации на предприятиях. На прошлой неделе проект Концепции информационной безопасности нашей страны утвердил глава государства. И сегодня представители международных IT-компаний озвучили целый ряд предложений.   

Критически важные объекты информатизации Беларуси: что это такое и насколько они защищены? Разбираемся вместе

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске -4

В частности, по ограничению доступа детей к соцсетям и организации образовательных семинаров для родителей.   

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске -7

Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании:
Большое внимание уделяем инструментарию кибервойн. Очень важно на сегодняшний день в Республике Беларусь заниматься защитой промышленных инфраструктур. 

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске -10

Виталий Демидович, ведущий специалист по тестированию безопасности IT-компании:   
Нужно проводить больше работы по информированию пользователей об угрозах безопасности, о том, как себя вести в интернете, начиная от школ, потому что дети наши являются активными пользователями интернета, для них важно проводить такие ликбезы.  

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске -13

На интерактивных площадках IT-специалисты презентовали новейшие разработки, которые помогут в будущем защитить конфиденциальную информацию от взлома. Кстати, уже в апреле в Беларуси планируют внести в парламент проект закона «О персональных данных». В цифровом пространстве он должен устранить все проблемные вопросы.   

# It-технологии # общество # Дмитрий Кудревич # Виталий Демидович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это не двор, это туалет, помойка». Двор на Московской оккупировали машины и пьяные компании. Что говорят в ГАИ и ЖКХ
25 марта 2019 10:13

«Это не двор, это туалет, помойка». Двор на Московской оккупировали машины и пьяные компании. Что говорят в ГАИ и ЖКХ

Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву
25 марта 2019 08:33

Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой
25 марта 2019 07:54

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой