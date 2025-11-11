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Новости по тегу #Дмитрий Кудревич

Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам
11 ноября 2025 13:46

Студентов БГУИР будут обучать, как противодействовать кибератакам

Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м
11 декабря 2024 10:40

Более 20 тыс. атак смогла отразить одна из компаний по обеспечению кибербезопасности в Беларуси в 2024-м

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске
25 марта 2019 12:06

«Проводить больше работы по информированию пользователей». Вопросы информационной безопасности обсуждают в Минске

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам
31 октября 2018 09:23

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам