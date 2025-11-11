Новости по тегу #Дмитрий Кудревич

Проект реализован совместно с международной компанией, которая специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих угроз.
Повышенный интерес со стороны злоумышленников к нашей стране связан в первую очередь с геополитической обстановкой в мире. Кибербезопасность Беларуси на особом контроле.
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