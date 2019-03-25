Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

Новости Беларуси. Транспортный коллапс на белорусской границе. Выезда из страны ожидают около полутора тысяч фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее напряженная обстановка на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят свыше 520 большегрузов, в «Беняконях» – более 200, в «Привалке» – свыше 190 и в «Котловке» – более 140. Еще больше двух сотен фур ожидают выезда в Польшу и свыше 160 – в Латвию.