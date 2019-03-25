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Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву

25 марта 2019 08:33
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Новости Беларуси. Транспортный коллапс на белорусской границе. Выезда из страны ожидают около полутора тысяч фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву-1

Наиболее напряженная обстановка на литовском направлении. По данным Госпогранкомитета, перед пунктом пропуска «Каменный Лог» стоят свыше 520 большегрузов, в «Беняконях» – более 200, в «Привалке» – свыше 190 и в «Котловке» – более 140. Еще больше двух сотен фур ожидают выезда в Польшу и свыше 160 – в Латвию.

Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву-4

Накануне белорусские пограничники информировали о сбое программного обеспечения у польской таможни. Это отразилось и на работе сопредельной стороны. О каких-то проблемах на белорусско-литовской границе не сообщалось.

Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву-7

Свыше тысячи большегрузов ожидают выезда из Беларуси в Литву-9

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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