Александр Лукашенко: «Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества»

Об этом 15 марта заявил Президент Александр Лукашенко, общаясь с судьями Конституционного Суда. Дата встречи выбрана не случайно. Сегодня в Беларуси День Конституции. Александр Лукашенко поздравил присутствующих с праздником. В последний раз встреча в таком формате проходила четыре года назад.

При этом сейчас не только проводится анализ правовых норм, но и осуществляется предварительный контроль законодательных актов до их внесения на подпись главы государства, вырабатываются рекомендации. Знания судей Конституционного Суда должны быть максимально задействованы в интересах государства, – уверен наш Президент. Предложений в первую очередь ждут от Конституционного суда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я уже говорил на встречах и с парламентариями, и с судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопросов о внесении изменений в Основной закон. Все очень просто. Не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество – живой процесс, как и все законы, подзаконные акты, это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире, особенно в нашем государстве.

Когда мы начинали на заре нашей независимости, мы не могли представить, во что мы превратимся сегодня, и какие проблемы будут стоять перед нами, что экономика уйдет в IT-сферу, что уже там все народы планеты будут искать свое счастье, меньше будут говорить об углеводородах, а на повестку дня станет инновация. Принято считать не только в Беларуси, но и в мире, что Беларусь не в последний поезд вскочила при движении и развитии нашего государства. Я привожу этот пример, чтобы понимали – жизнь не стоит на месте. Она очень бурно развивается, и, естественно, мы должны успевать меняться сами. Подстраиваться под эту жизнь.

Все это надо делать на законном уровне. И общество меняется, и мы меняемся. Естественно, Конституция должна на шаг-два впереди изменений нашего общества. Она должна давать перспективу не только развитию законотворческих процессов, но и перспективу развития нашего общества и основ функционирования нашего общества. Отсюда и проблема, которая перед нами, как я уже сказал, если не встала, то встанет, о корректировке, изменении норм Конституции.

