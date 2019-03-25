Прямой эфир

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой

25 марта 2019 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр молод, хорош собой и успешен, другими словами – завидный жених. Однако, обременять себя узами брака парень пока не спешит.

Александр Степанов, холостяк:
Родители меня подталкивают к тому, что пора остепениться, пора жениться, но я считаю, что нужно подождать, когда я смогу стать на ноги, смогу обеспечить полностью семью в финансовом плане и буду готов психологически. Но и в какой-то степени, наверное, это ответственность не только за мою жизнь, но и за жизнь моей супруги. Это также ограничение моей свободы.

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой-1

Дополнительные обязательства, ограничения собственной свободы и гиперответственность – далеко не единственные мужские страхи перед законными отношениями.

Марина Прохорова, психолог:
Некоторые мужчины, особенно такие уже состоявшиеся, с хорошим доходом, правда, переживают то, что, не случись гармоничных отношений, придётся разводиться и тогда раздела имущества не миновать. И, конечно, в этом случае мужчины предпочитают выбирать женщин таких же профессионально реализованных, самодостаточных, которых они могут воспринимать, как партнёров по жизни.

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой-4

Другие волнуются не столько за свой кошелёк, сколько за трансформацию внешности избранницы. Эти представители сильной половины человечества уверены, что после появления штампа в паспорте закончится действие чар и дама сердца обязательно превратится в непривлекательную домохозяйку. Находятся и те, кто руководствуется негативным примером родителей.

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой-7

Марина Прохорова:
Такие семейные сценарии, которые не увенчались успехом. Отношения, которые натянутые, напряжённые, где не видишь счастья в глазах ни у матери, ни у отца, конечно, подталкивают ребёнка на размышления на этот счёт.

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой-10

Есть категория молодых людей, не способных удерживаться в эмоциональной близости. Им скучно жить с одним партнёром, они постоянно находятся в поиске новых ощущений, избегая серьёзности. На самом деле такими мужчинами движет страх оказаться отвергнутыми.

Марина Прохорова:
Здесь речь идет о нарушении базовых привязанностей. Это относит нас в детство, была ли сформирована привязанность у ребёнка с матерью, в каких условиях он жил, получал ли достаточно тепла, заботы, ласки.

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой-13

Самый популярный способ избежать ответственности со стороны мужчины в наше время – гражданский брак.

Марина Прохорова:
Это может преподноситься, как: мы живём в свободном обществе, зачем все эти условности. Если даже исходить из этой логики, если штамп в паспорте ничего не значит, так давай поставим, если не обременяет. Видимо, обременяет и опять-таки, нужно посмотреть, а что.

Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой-16

Безусловно, к созданию семьи необходимо подходить осознанно, почуствовать в этом потребность. Важно для этого выбрать ту самую спутницу жизни. И тогда все страхи рассеются.

# Психология # общество # Александр Степанов # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина
25 марта 2019 07:43

Книга с историей города в картинках. В Гомеле разработали Азбуку юного гомельчанина

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх
25 марта 2019 07:37

Как солдат обучают вести себя в конфликтных ситуациях на II Европейских играх

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году
25 марта 2019 07:26

Строительство вертолётной площадки на территории минской БСМП начнётся в 2019 году