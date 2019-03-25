Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой

Александр молод, хорош собой и успешен, другими словами – завидный жених. Однако, обременять себя узами брака парень пока не спешит. Александр Степанов, холостяк:

Родители меня подталкивают к тому, что пора остепениться, пора жениться, но я считаю, что нужно подождать, когда я смогу стать на ноги, смогу обеспечить полностью семью в финансовом плане и буду готов психологически. Но и в какой-то степени, наверное, это ответственность не только за мою жизнь, но и за жизнь моей супруги. Это также ограничение моей свободы.

Дополнительные обязательства, ограничения собственной свободы и гиперответственность – далеко не единственные мужские страхи перед законными отношениями. Марина Прохорова, психолог:

Некоторые мужчины, особенно такие уже состоявшиеся, с хорошим доходом, правда, переживают то, что, не случись гармоничных отношений, придётся разводиться и тогда раздела имущества не миновать. И, конечно, в этом случае мужчины предпочитают выбирать женщин таких же профессионально реализованных, самодостаточных, которых они могут воспринимать, как партнёров по жизни.

Другие волнуются не столько за свой кошелёк, сколько за трансформацию внешности избранницы. Эти представители сильной половины человечества уверены, что после появления штампа в паспорте закончится действие чар и дама сердца обязательно превратится в непривлекательную домохозяйку. Находятся и те, кто руководствуется негативным примером родителей.

Марина Прохорова:

Такие семейные сценарии, которые не увенчались успехом. Отношения, которые натянутые, напряжённые, где не видишь счастья в глазах ни у матери, ни у отца, конечно, подталкивают ребёнка на размышления на этот счёт.

Есть категория молодых людей, не способных удерживаться в эмоциональной близости. Им скучно жить с одним партнёром, они постоянно находятся в поиске новых ощущений, избегая серьёзности. На самом деле такими мужчинами движет страх оказаться отвергнутыми. Марина Прохорова:

Здесь речь идет о нарушении базовых привязанностей. Это относит нас в детство, была ли сформирована привязанность у ребёнка с матерью, в каких условиях он жил, получал ли достаточно тепла, заботы, ласки.

Самый популярный способ избежать ответственности со стороны мужчины в наше время – гражданский брак. Марина Прохорова:

Это может преподноситься, как: мы живём в свободном обществе, зачем все эти условности. Если даже исходить из этой логики, если штамп в паспорте ничего не значит, так давай поставим, если не обременяет. Видимо, обременяет и опять-таки, нужно посмотреть, а что.