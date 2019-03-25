«Это не двор, это туалет, помойка». Двор на Московской оккупировали машины и пьяные компании. Что говорят в ГАИ и ЖКХ

Жители двора по улице Московской негодуют: бесцеремонные водители превратили их родные пенаты в бесплатную стоянку! Люди буквально задыхаются от выхлопных газов и ни минуты больше не хотят мириться с пробками у себя дворе. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались в проблеме.

Желающих припарковать машину в центре города набирается столько, что местным автовладельцам приходится оставлять личный транспорт на ближайших платных стоянках. Ситуация осложняется тем, что запретить въезд посторонних машин нельзя: двор – территория общего пользования – в него часто заезжают владельцы кафе и соседних магазинов. При въезде нет шлагбаума, а поставить запрещающий знак не разрешают дорожные службы.

Иван Лиходиевский: Не дай Бог, что случится: «скорая» не проедет, пожарная, газ, ну, много чего может произойти из-за тех же машин.

Виктор Ковганко: Не заезжайте. Я сам где-то еду, сам заезжаю, сам возле банка паркуюсь, но я к тому, что надо, в принципе, проблему решать. Давайте построим многоуровневую парковку: два-три этажа.

В ГАИ Московского района про проблемы двора знают, но решить вопрос с дорожным знаком по щучьему велению не спешат.

Игорь Лиходиевский: Нам знак зачем-то поменяли, не понятно зачем. Грубо говоря, почти год нам ГАИ и другие подразделения говорили, что есть какой-то генплан по замене старых дорожных знаков, по замене знаком 3.1 на 3.2. Есть предположения, что это сделано всё для арендаторов, чтобы они себя здесь чувствовали вольготно.

В соседнем дворе знак, запрещающий въезд посторонним машинам, висит. Но беззаботные водители так и норовят припарковать авто на свободных площадях. Чуть лучше дела обстоят у соседей в Молочном переулке – здесь жильцы поставили забор и повесили на въезд замок. До 2003 года дворовая территория дома возмущённых жильцов на Московской, 16 точно так же была ограждена. Но после начала капремонта их сняли, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска: Поступило коллективное обращение жителей дома 16 по улице Московской о замене таблички под знаком 3.1 «Въезд запрещён». Нами было принято решение о замене дорожного знака 3.1. на дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», который разрешает въезд под данный знак ТС водителей, которые проживают в данной зоне, работают, либо обслуживают территорию, которая находится за действием дорожного знака. После этого стали поступать жалобы на замену дорожного знака обратно. Вернуть нельзя, потому что если повесить туда табличку «Кроме жильцов», коммунальная техника туда заехать не сможет.

«После окончания всех необходимых ремонтных работ в доме будут выполнены работы по установке металлических ворот при въезде во двор дома 16 по улице Московской».

Роман Мамедов, директор КУП «ЖКХ №1 Московского района г.Минска»: На сегодня подтвердить либо опровергнуть факт, что ворота были, не представляется возможным. Было решение Мингорисполкома 2004 года, согласно которому установка и проектирование ограждений на дворовых территориях многоквартирных жилых домов запрещалось. Надо учитывать то, что жилой дом по адресу Московская, 16 – это историко-культурная ценность, он включает только этот жилой дом, без придомовой территории.

«В ходе производства работ, действительно, были загрязнены стекла и сломаны ворота, установленные в арке дома. Указанные недостатки будут устранены за счёт средств подрядной организации. После окончания ремонта восстановят ворота в арке».

Жильцы перегруженного двора и по сей день уверены: всех бед можно было избежать, если бы коммунальщики вовремя вернули на место металлический забор. Регулярные заторы и отсутствие парковки – далеко не единственная проблема. Со временем этот двор превратился в злачное место.

Но даже через 15 лет дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

«Ремонт металлических ворот при въезде во двор, будет производиться после выполнения работ по ремонту фасада».

Игорь Лиходиевский:

Всё, что запрещено законом, всё у нас во дворе происходит. Это не двор, это туалет, помойка.

Бомжи, пьяные компании, драки и гул до утра! Чего только не услышишь по дороге домой. То, что здание – памятник историко-культурного наследия, не волнует асоциальные элементы, прочно прописавшиеся во дворе. Жильцы готовы своими руками привести в порядок территорию: разбить газоны, посадить цветы, деревья, поставить детскую площадку. Останавливает их только одно – за считаные дни двор снова может обрасти мусором и грязью.

Игорь Лиходиевский:

Прямо сказали, я присутствовал при этом разговоре с ЖКХ и Администрацией: «Тронете, мы вас посадим».

Виктор Ковганко:

Вот дом могут поставить, а дерево не умеют посадить.

Возмущает владельцев квартир соседство с кафе, парикмахерской и почтой. Мол, именно в эти организации приезжает больше всего транспорта, который и занимает все парковочные места. Градостроители с этим возражением категорически не согласны. По их мнению, именно бытовые службы – двигатель прогресса большого города!