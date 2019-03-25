«Это не двор, это туалет, помойка». Двор на Московской оккупировали машины и пьяные компании. Что говорят в ГАИ и ЖКХ
Жители двора по улице Московской негодуют: бесцеремонные водители превратили их родные пенаты в бесплатную стоянку! Люди буквально задыхаются от выхлопных газов и ни минуты больше не хотят мириться с пробками у себя дворе. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались в проблеме.
Иван Лиходиевский:
Не дай Бог, что случится: «скорая» не проедет, пожарная, газ, ну, много чего может произойти из-за тех же машин.
Желающих припарковать машину в центре города набирается столько, что местным автовладельцам приходится оставлять личный транспорт на ближайших платных стоянках. Ситуация осложняется тем, что запретить въезд посторонних машин нельзя: двор – территория общего пользования – в него часто заезжают владельцы кафе и соседних магазинов. При въезде нет шлагбаума, а поставить запрещающий знак не разрешают дорожные службы.
Виктор Ковганко:
Не заезжайте. Я сам где-то еду, сам заезжаю, сам возле банка паркуюсь, но я к тому, что надо, в принципе, проблему решать. Давайте построим многоуровневую парковку: два-три этажа.
Игорь Лиходиевский:
Нам знак зачем-то поменяли, не понятно зачем. Грубо говоря, почти год нам ГАИ и другие подразделения говорили, что есть какой-то генплан по замене старых дорожных знаков, по замене знаком 3.1 на 3.2. Есть предположения, что это сделано всё для арендаторов, чтобы они себя здесь чувствовали вольготно.
В ГАИ Московского района про проблемы двора знают, но решить вопрос с дорожным знаком по щучьему велению не спешат.
Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска:
Поступило коллективное обращение жителей дома 16 по улице Московской о замене таблички под знаком 3.1 «Въезд запрещён». Нами было принято решение о замене дорожного знака 3.1. на дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», который разрешает въезд под данный знак ТС водителей, которые проживают в данной зоне, работают, либо обслуживают территорию, которая находится за действием дорожного знака. После этого стали поступать жалобы на замену дорожного знака обратно. Вернуть нельзя, потому что если повесить туда табличку «Кроме жильцов», коммунальная техника туда заехать не сможет.
В соседнем дворе знак, запрещающий въезд посторонним машинам, висит. Но беззаботные водители так и норовят припарковать авто на свободных площадях. Чуть лучше дела обстоят у соседей в Молочном переулке – здесь жильцы поставили забор и повесили на въезд замок. До 2003 года дворовая территория дома возмущённых жильцов на Московской, 16 точно так же была ограждена. Но после начала капремонта их сняли, чтобы обеспечить проезд спецтехники.
Роман Мамедов, директор КУП «ЖКХ №1 Московского района г.Минска»:
На сегодня подтвердить либо опровергнуть факт, что ворота были, не представляется возможным. Было решение Мингорисполкома 2004 года, согласно которому установка и проектирование ограждений на дворовых территориях многоквартирных жилых домов запрещалось. Надо учитывать то, что жилой дом по адресу Московская, 16 – это историко-культурная ценность, он включает только этот жилой дом, без придомовой территории.
Утверждали, что после ремонта ворота вернут на законное место:
«После окончания всех необходимых ремонтных работ в доме будут выполнены работы по установке металлических ворот при въезде во двор дома 16 по улице Московской».
«В ходе производства работ, действительно, были загрязнены стекла и сломаны ворота, установленные в арке дома. Указанные недостатки будут устранены за счёт средств подрядной организации. После окончания ремонта восстановят ворота в арке».
«Ремонт металлических ворот при въезде во двор, будет производиться после выполнения работ по ремонту фасада».
Но даже через 15 лет дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Жильцы перегруженного двора и по сей день уверены: всех бед можно было избежать, если бы коммунальщики вовремя вернули на место металлический забор. Регулярные заторы и отсутствие парковки – далеко не единственная проблема. Со временем этот двор превратился в злачное место.
Игорь Лиходиевский:
Всё, что запрещено законом, всё у нас во дворе происходит. Это не двор, это туалет, помойка.
Бомжи, пьяные компании, драки и гул до утра! Чего только не услышишь по дороге домой. То, что здание – памятник историко-культурного наследия, не волнует асоциальные элементы, прочно прописавшиеся во дворе. Жильцы готовы своими руками привести в порядок территорию: разбить газоны, посадить цветы, деревья, поставить детскую площадку. Останавливает их только одно – за считаные дни двор снова может обрасти мусором и грязью.
Игорь Лиходиевский:
Прямо сказали, я присутствовал при этом разговоре с ЖКХ и Администрацией: «Тронете, мы вас посадим».
Виктор Ковганко:
Вот дом могут поставить, а дерево не умеют посадить.
Возмущает владельцев квартир соседство с кафе, парикмахерской и почтой. Мол, именно в эти организации приезжает больше всего транспорта, который и занимает все парковочные места. Градостроители с этим возражением категорически не согласны. По их мнению, именно бытовые службы – двигатель прогресса большого города!
Надежда Царенок, урбанист:
Использование первых этажей в застройке под услуги – это, на самом деле, практика не только европейских стран, но и в нашей стране, в том числе. Однако жителей не столько волнует вопрос, что кто-то там использует какие-то блага, а именно культура поведения самих горожан и несанкционированной парковки. Этот вопрос должен решаться комплексно, здесь нам нужно всем вместе формировать культуру проведения досуга в городском пространстве.
Про проблемы своего двора Иван Лиходиевский готов рассказывать не только перед телекамерами. Мужчина в срочном порядке записался на прием к заместителю председателя Мингорисполкома. Чиновник, выслушав все претензии, предложил своё решение конфликта.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Собрать туда людей, которые независимые, которые с выходом на место дадут объективную всестороннюю оценку данной ситуации.
Артем Лобко, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:
Несмотря на то, что ряд обращений от граждан поступал по вопросу ранее демонтированных металлических ворот, на сегодняшний день доказательств о их наличии и их демонтажа при проведении капремонта не имеется. В настоящее время за счёт бюджетных средств выполнить работу по монтажу металлических въездных ворот мы не можем. Гражданам предлагалось за счёт собственных средств смонтировать на въезде шлагбаум, в целях ограничения доступа сторонних автомобилей, граждане данную инициативу не поддержали.
Местные власти уверяют: по закону восстановить металлические ворота они смогут только в случае, если жильцы предоставят фото-доказательства, что ограждения когда-то здесь висели. Помогут ли старания жильцов разрешить транспортный коллапс в отдельно взятом дворе, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.