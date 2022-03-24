«Проводили разведпоисковые действия». Что говорят военнослужащие, которые участвуют в усиленной охране границы?

Новости Беларуси. Белорусские военные в настоящее время осуществляют ротацию подразделений, которые участвуют в усиленной охране границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение еще в конце января перед армией поставил Президент.

Особое внимание – южным рубежам, что продиктовано прежде всего необходимостью. Доказательства зафиксированных западных средств разведки вблизи наших границ не заставили себя долго ждать, равно как и обнаруженные иностранные наемники, которые перемещаются вдоль белорусской территории. С целью обеспечения безопасности часть сил и средств перемещается в установленные приграничные районы.

Военнослужащий с ил с пециальных о пераций: Выполняли задачи по прикрытию государственной границы где-то во взаимодействии с пограничной службой, где-то самостоятельно. Три парашютно-десантные роты со средствами усиления находились непосредственно на госгранице. У каждого был назначен район ответственности. Также проводили разведпоисковые действия по обнаружению беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащий сил специальных операций:

Я испытывал гордость за себя, за то, что я служу. Я не жалел, что я пошел в армию. Я понял, что я настоящий защитник Отечества, когда выполнял такие задачи.

Не прекращаются на полигонах и практические занятия по огневой, тактической и специальной подготовке. Так, тренировки с боевыми стрельбами отрабатывают артиллеристы 111-й гвардейской бригады.