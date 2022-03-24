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Мама белорусского военнослужащего: отправляли его, можно сказать, моим ребёнком, а вернётся настоящим мужчиной

24 марта 2022 07:04
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Новости Беларуси. Белорусские военные в настоящее время осуществляют ротацию подразделений, которые участвуют в усиленной охране границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение еще в конце января перед армией поставил Президент.

Мама белорусского военнослужащего: отправляли его, можно сказать, моим ребёнком, а вернётся настоящим мужчиной-1

А вот военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады уже могут похвастаться выполненной миссией. Накануне с успешно реализованной задачей они вернулись в часть, где их встретили не только сослуживцы, но и родные.

Мама белорусского военнослужащего: отправляли его, можно сказать, моим ребёнком, а вернётся настоящим мужчиной-4

Оксана Низюшкина, мать военнослужащего:
Мы его отправляли почти полтора года назад, можно сказать, моим ребенком. Ну а возвращается через два месяца домой уже настоящий действительно мужчина.

Мама белорусского военнослужащего: отправляли его, можно сказать, моим ребёнком, а вернётся настоящим мужчиной-7

«Проводили разведпоисковые действия». Вот что говорят военнослужащие, которые участвуют в усиленной охране границы.

# Армия Беларуси # общество # Оксана Низюшкина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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