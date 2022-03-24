Мама белорусского военнослужащего: отправляли его, можно сказать, моим ребёнком, а вернётся настоящим мужчиной

Новости Беларуси. Белорусские военные в настоящее время осуществляют ротацию подразделений, которые участвуют в усиленной охране границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение еще в конце января перед армией поставил Президент.

А вот военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады уже могут похвастаться выполненной миссией. Накануне с успешно реализованной задачей они вернулись в часть, где их встретили не только сослуживцы, но и родные.

Оксана Низюшкина, мать военнослужащего:

Мы его отправляли почти полтора года назад, можно сказать, моим ребенком. Ну а возвращается через два месяца домой уже настоящий действительно мужчина.