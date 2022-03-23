Будут жалобы, что волки и рыси пришли в деревни. Глава «Экомониторинга» о заборе в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Забор раздора. В Бресте экоактивисты и представители общественных организаций вышли на митинг против строительства заграждения вдоль границы в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция протеста прошла около здания польского консульства. Громоздкое сооружение пять метров высотой и больше 180 километров длиной уже возводят на границе Беларуси и Польши. Возможно, мы с вами – последнее поколение белорусов, кто застал Беловежский лес в своем первозданном виде. Сюжет Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пять метров демонстративной бестактности. Сперва выпотрошили лес, построили подъездные дороги, и вбили последний клин в природу – заграждение уже стало причиной гибели десятков животных. А что ждет нас вперед экологической беспардонности – сложно предсказать.

Гендиректор парка «Беловежская пуща»: заборы никак не вписываются в концепцию природной охраны данного заповедника. Читайте здесь. Беловежская пуща – последний первобытный лес в Европе, который существовал без вмешательства человека с конца последнего ледникового периода. Ученые с польской и белорусской стороны долгие годы работали над целостностью массива. Заграждение отрезает не только пути миграции редким видам животных – зубры, рыси, олени, – но и нарушает работу водных систем: болот и рек.

Свыше сотни польских общественных организаций написали обращение в Европейскую комиссию о том, что возведение забора на границе нарушает Бернскую конвенцию. От властей лишь равнодушие – такая демократия. В Гродно также идет сбор подписей. Больше тысячи ученых и просто неравнодушных жителей выразили свой протест. К общему делу подключилось общество охотников и рыболовов, а также экоактивисты. Они уверены, что Беловежская пуща – это дар природы, который не может быть собственностью Беларуси или Польши, он принадлежит будущим поколениям.

Евгений Филимонов, председатель общественного объединения «Экомониторинг»:

У животных есть своя собственная среда обитания, в которой на протяжении десятилетий они привыкли существовать. Это их мир. Сейчас мы попытаемся вмешаться в этот мир? Все, что мы увидим – идущих по дорогам зубров, мы будем слышать жалобы местных жителей о том, что волки пришли в деревню, рыси пришли в деревню. «Песняры» пели точно не про забор. Как в Бресте проходил митинг против строительства заграждения в Беловежской пуще.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

«Песняры» не пели про забор в Беловежской пуще. Они пели про оленей, про святую воду, а не про забор. Из песни слов не выкинешь, и это такой маленький троллинг действий властей Польши.