«Провели конкурс эскизных проектов». Как выглядит памятник Ивану Шамякину, который установят в Добруше?

Новости Беларуси. Путешествие в прошлое предстоит Добрушу. Через три месяца он превратится в столицу Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время подготовки к этому событию райцентр существенно преобразится: благоустроят скверы, улицы и даже спортивные объекты. О том, как город готовится к празднику литературы и просвещения, расскажет Анна Корольчук.

Елена Раздуева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Добрушского райисполкома:

Здесь разместится площадка, на которой будет установлен памятник Ивану Петровичу Шамякину. Также в сквере будут работать литературные подворья.

К началу сентября добрушский проспект Мира преобразится, как и вся центральная часть города. Около главной площади готовят площадки для фестиваля книги и прессы, выставки региональных СМИ. Однако наиболее важное для местных жителей событие – установка памятника земляку – народному писателю Беларуси Ивану Шамякину.

Елена Раздуева:

Провели конкурс эскизных проектов. У нас принимали участие шесть творческих коллективов, шесть эскизных проектов было предоставлено. Победил творческий коллектив Костюченко Константина Александровича и Пипина Владимира. Получили одобрение. Сегодня уже проведена процедура закупки, идет процесс изготовления этого памятника.