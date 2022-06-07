«Провели конкурс эскизных проектов». Как выглядит памятник Ивану Шамякину, который установят в Добруше?

Новости Беларуси. Путешествие в прошлое предстоит Добрушу. Через три месяца он превратится в столицу Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Путешествие в прошлое предстоит Добрушу. Через три месяца он превратится в столицу Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время подготовки к этому событию райцентр существенно преобразится: благоустроят скверы, улицы и даже спортивные объекты.
О том, как город готовится к празднику литературы и просвещения, расскажет Анна Корольчук.
Елена Раздуева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Добрушского райисполкома:
Здесь разместится площадка, на которой будет установлен памятник Ивану Петровичу Шамякину. Также в сквере будут работать литературные подворья.
К началу сентября добрушский проспект Мира преобразится, как и вся центральная часть города. Около главной площади готовят площадки для фестиваля книги и прессы, выставки региональных СМИ. Однако наиболее важное для местных жителей событие – установка памятника земляку – народному писателю Беларуси Ивану Шамякину.
Елена Раздуева:
Провели конкурс эскизных проектов. У нас принимали участие шесть творческих коллективов, шесть эскизных проектов было предоставлено. Победил творческий коллектив Костюченко Константина Александровича и Пипина Владимира. Получили одобрение. Сегодня уже проведена процедура закупки, идет процесс изготовления этого памятника.
Добруш превратился в большую стройплощадку. Как здесь готовятся ко Дню белорусской письменности, читайте здесь.