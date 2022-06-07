Добруш превратился в большую стройплощадку. Вот как здесь готовятся ко Дню белорусской письменности
Новости Беларуси. Путешествие в прошлое предстоит Добрушу. Через три месяца он превратится в столицу Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время подготовки к этому событию райцентр существенно преобразится: благоустроят скверы, улицы и даже спортивные объекты.
Анна Корольчук, корреспондент:
Еще одна локация разместится вдоль городской набережной, ее посвятят Году исторической памяти. Участники праздника смогут возложить цветы к монументу дружбы, а также увидеть историческую реконструкцию.
В ожидании праздника город превратился в большую строительную площадку. Ремонтируют дороги, оборудуют тротуары. Новый облик получили фасады жилых домов, в 30 из них провели текущий ремонт. Работы идут и под землей – строители заменили более 5 километров тепловых и водопроводных сетей. На очереди придомовые территории.
Денис Сазонов, заместитель председателя Добрушского райисполкома:
Ведутся работы по замене инженерных сетей. Также благоустройство пешеходных связей, асфальтобетонного покрытия. В настоящее время в Добруше работает девять строительных организаций, все работы выполняются по графику. Центром притяжения будет детская игровая площадка больших размеров – 20х60.
Культурные мероприятия в Добруше хотят совместить со спортивным – в День белорусской письменности пройдет международный турнир по мини-футболу памяти Владимира Рыженкова. Так райцентр привлечет еще больше гостей. Для этого в городе заканчивают строительство стадиона «Юность», открытие которого ждало не одно поколение добрушан.
Валерий Белавский, заведующий сектором спорта и туризма Добрушского райисполкома:
Профессиональное футбольное поле. Стандартные размеры соответствуют Международной федерации футбола. Будут сектора для толкания, сектора для прыжков в длину, воркаут-площадка с уличными тренажерами, а также комплексная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Предусмотрено строительство хоккейной коробки, в которой мы будем организовывать тренировку команды к «Золотой шайбе», а также допуск людей к катанию в свободное, вечернее время.
Для тренеров и спортсменов оборудуют комфортные комнаты отдыха и раздевалки, для местных жителей организуют прокат инвентаря.
Предстоящий праздник подарит еще много сюрпризов. В программе – конкурсы чтецов и конференции, в которых примут участие известные писатели и ученые. Чтобы у гостей осталось больше воспоминаний о Добруше, для них готовят подарок – иллюстрированный альбом о городе.
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