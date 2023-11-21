В честь 35-летия со дня образования ОМОН в Гродно открыли памятный знак

Их называют элитой МВД, они круглосуточно на посту и в любой момент готовы выйти на борьбу с наиболее опасными преступниками. В честь 35-летия со дня образования отряда милиции особого назначения в Гродно открыли памятный знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На постаменте восседает орел, который гордо расправил крылья, чтобы в любой момент взлететь – эта птица является символом ОМОНа и изображена на шевронах бойцов. Золотыми буквами слова на табличке «Закон. Честь. Отвага» – их девиз. Памятный знак открыли в честь силы и мужества разных поколений сотрудников отряда. ОМОН был создан в начале 1990-х, в непростое время для молодого государства, чтобы бороться с бандформированиями и наводить порядок в стране. Тогда бойцы с честью справились со своей задачей. Прошли через 2000-е и 2020 год. И до сих пор достойно несут свою непростую службу. Еще одним подарком для гродненского ОМОНа стала хоругвь. Также прошло награждение отличившихся сотрудников и вручение нагрудного знака «Обладатель черного берета».

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самое главное в отряде милиции особого назначения – профессиональная подготовка. И мы этому уделяем особое внимание. Отряд развивается, есть необходимая техника, вооружение. Сегодня я твердо уверен, что ОМОН всегда будет верен своему девизу «Ни шагу назад», и они действительно выполнят поставленные задачи. Нашим гражданам я хочу сказать, что безопасность на наших улицах будет обеспечена в полном объеме.