Карпенко: «Отработали с МВД вопрос, связанный с обеспечением охраны общественного порядка»

Центральная избирательная комиссия утвердила календарь подготовки и проведения единого дня голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы обсудили на заседании в Минске. План содержит восемь разделов, каждый из которых отражает последовательные этапы кампании и конкретные сроки формирования территориальных и окружных избирательных комиссий, участков, а также участковых избирательных комиссий.

Зарегистрироваться необходимо до начала досрочного голосования, то есть 19 февраля(последний день). Кроме этого, утверждено, что итоги единого дня голосования, планируется подвести не позднее 1 марта 2024 года. Всего в повестке сегодняшнего заседания ЦИК – 19 вопросов: от порядка выдвижения кандидатов в депутаты до распределения и использования денежных средств на подготовку и проведение электоральной кампании. Еще один немаловажный аспект – вопросы обеспечения общественной безопасности в преддверии и непосредственно в дни проведения голосования.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы отработали с МВД вопрос, связанный с обеспечением охраны общественного порядка. Но мы должны понимать, что в целом обеспечение безопасности и общественного порядка в период таких важных политических кампаний, которой является избирательная кампания, – это не только задача Центральной избирательной комиссии, это задача всех причастных органов государственной власти. Мы этот вопрос обсуждали у главы государства, этот вопрос находится на контроле как у главы государства, так и у специальных служб, и у правоохранительных органов на контроле эта задача. Поэтому будем стараться обеспечить, чтобы все прошло спокойно.

Сегодня же утвержден перечень документов, на основании которых граждане смогут получить избирательный бюллетень. Бланк выдадут при предъявлении паспорта, ID-карты, студенческого или ученического билетов. Биометрический паспорт не вошел в перечень, так как в нем не указано отчество избирателя. Также на заседании подчеркнули, что ЦИК открыт для работы со всеми участниками избирательной кампании. 24 ноября планируется проведение встречи с политическими партиями и структурами гражданского общества.