100 тысяч зрителей посетили Дворец Республики с начала 2023-го

Дворец Республики и Президентский оркестр Беларуси подвели итоги работы за этот год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только с начала 2023-го мероприятия культурного и делового центра столицы посетили 100 тысяч зрителей. Дворец Республики сегодня по праву считается визитной карточкой Минска.

А без выступлений Президентского оркестра Беларуси не обходится ни одно знаковое событие в нашей стране. Впервые закулисную жизнь заслуженного коллектива приоткрыли в документальном фильме. Не так давно прошел его творческий показ на кинофестивале «Лістапад». Новшеством стала и новая площадка. Президентский оркестр выступил на стадионе «Динамо», собрав более 9 тысяч человек. В новом формате пройдет и масштабное новогоднее мероприятие «Песня года». На сцене выступят как артисты белорусской эстрады, так и российские звезды.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

В этом году режиссером главной елки страны является известный режиссер Агата Мацко. Это будет необычное новогоднее представление. Появится новый белорусский герой. Это будет своего рода новый подход к новогоднему представлению. Я думаю, что ребята это по-настоящему оценят, не только ребята, но и взрослые.