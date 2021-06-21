Просто завалили огромным количеством цветов. Как у белорусов изменилось отношение ко Дню Победы после событий августа
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите, у вас проходят 22 июня, 9 мая какие-нибудь мероприятия? И самое главное – стало ли больше участников за последние полгода в них?
Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:
У нас регулярно проходят мероприятия, патриотические акции 9 мая. У нас в Бегомльском музее есть мемориальный комплекс «Шуневка» – это наш филиал.
Кирилл Казаков:
Вы стали за кадром рассказывать о том, то больше цветов привозят, лампадок.
Ольга Таляренок:
На самом деле именно в этом году мемориальный комплекс «Шуневка» к 9 Мая просто завалили огромным количеством цветов.
Алена Сырова, СТВ:
С чем вы это связываете?
Ольга Таляренок:
Я связываю это с внутренним посылом изучения истории своего родного края. Я часто останавливаю, просто разговариваю с людьми, которые приезжают в этот комплекс. Я спрашиваю: кто, как, что вас заставило сюда приехать? Ответ практически всегда один – внутреннее чувство отдать долг памяти.
Кирилл Казаков:
Ольга, а что вы делаете, чтобы народ не выходил? Наверное, музей создан для того, чтобы пришел, посмотрел на стенд и понял: почему я не могу быть таким человеком?
Ольга Таляренок:
Музейная работа – это не только пришел, посмотрел.
Кирилл Казаков:
Да, я понимаю, что это еще и научная работа.
Ольга Таляренок:
Мы проводим регулярно и музейные занятия, и лекции. У нас проходят диалоговые площадки. В этом году мы дали старт программе «Страницы памяти, истории и судьбы». В рамках этой программы мы занимаемся только с учащимися.
Кирилл Казаков:
Народ ходит по музею, не скучает? Знаете, привели, рассказывают что-то – стоят, позевывают. Либо же есть искра в глазах? Я понимаю, что не у всех, но все же.
Ольга Таляренок:
У нас не все потеряно, на самом деле. Приходят люди, которые заинтересованы.
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