Просто завалили огромным количеством цветов. Как у белорусов изменилось отношение ко Дню Победы после событий августа

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, у вас проходят 22 июня, 9 мая какие-нибудь мероприятия? И самое главное – стало ли больше участников за последние полгода в них?

Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:

У нас регулярно проходят мероприятия, патриотические акции 9 мая. У нас в Бегомльском музее есть мемориальный комплекс «Шуневка» – это наш филиал. Кирилл Казаков:

Вы стали за кадром рассказывать о том, то больше цветов привозят, лампадок. Ольга Таляренок:

На самом деле именно в этом году мемориальный комплекс «Шуневка» к 9 Мая просто завалили огромным количеством цветов.