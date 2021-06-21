Прямой эфир

Курсант о протестах: каждый стремился выложить пост про то, что участвует в этом

21 июня 2021 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, а вам приходилось участвовать в мероприятиях торжественных либо памятных?

Курсант о протестах: каждый стремился выложить пост про то, что участвует в этом-1

Алексей Горбачев, курсант Института пограничной службы Беларуси:
Да, я принимал участие в акции «Боевой расчет». И даже до поступления в Институт пограничной службы я, еще будучи, грубо говоря, гражданским человеком в 2017 году присутствовал на данной акции. Честно, присутствуя на данном мероприятии, чувства разные переполняют.

Алена Сырова, СТВ:
Очень трогательно. Я была в Брестской крепости в четыре утра, когда там театрализованное действо и пограничники потом просто уходят, спускают венки с зажженными свечами на воду – слезы сами собой наворачиваются. У вас аналогичные были ощущения?

Алексей Горбачев:
Да. Помимо этого я чувствовал гордость за то поколение, за тех людей, которые не отступили ни на шаг. Ведь по плану Вермахта отводилось буквально 30 минут на захват пограничных застав. Благодаря мужеству, героизму и отваге, которые были проявлены пограничниками именно в начале Великой Отечественной войны, уже тогда закладывался долгий путь Победы.

Курсант о протестах: каждый стремился выложить пост про то, что участвует в этом-4

Кирилл Казаков:
В августе прошлого года боевой силой нашей так называемой оппозиции стали люди вашего возраста. Как вы думаете, что их подвигло? Почему вы пошли учиться на пограничника, а они брали камни и бросали в таких же, как они, сверстников внутренних войск?

Алексей Горбачев:
Это было модно в то время.

Кирилл Казаков:
Модно быть мажором с камнем в руке?

Алексей Горбачев:
Да. Посмотрите сами, сколько видеозаписей было, постов в тех же соцсетях. Каждый стремился выложить пост, что вот, смотрите, я участвую в этом, собрать определенное количество лайков. Просто многие сами даже не понимают, на что идут.

Курсант о протестах: каждый стремился выложить пост про то, что участвует в этом-7

Кирилл Казаков:
Я надеюсь, в суворовском училище не было таких? У вас не было эксцессов, прецедентов, которые бы выходили на улицу?

Арсений Лукьянов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
Конечно, нет. Надо понимать, что проведение таких акций, участие в параде войск Минского гарнизона ко Дню Победы, Дню освобождения Республики Беларусь – это не просто прийти и пройти, это большая работа. Работа идет от встречи участников парадов, до настоящего времени – с ветеранами Великой Отечественной войны. Они рассказывают, как это было.

Кирилл Казаков:
Вы выбрали профессию пограничника почему? Это было ваше решение или это какой-то семейный совет был?

Курсант о протестах: каждый стремился выложить пост про то, что участвует в этом-10

Алексей Горбачев:
На самом деле связать свою жизнь с профессией пограничника я решил во время срочной службы. В свое время был призван на срочную военную службу, которую проходил в Мозыре. И потом уже, ближе к увольнению в запас, я просто смотрел на стенд, где была статья про героев-пограничников. Я невольно задумался: а что мешает мне точно также связать свою жизнь именно с профессией пограничника? И точно также служить на благо родины. И в связи с этим потом, пройдя определенный перечень отбора, я поступил в Институт пограничной службы.

Читайте также:

Начальник кафедры Института пограничной службы: уверен, что вместе с курсантами пошел бы в бой

Член совета Военно-научного общества: у нас происходит то, что американцы называют психологической войной

Вся наша идеология строится на ВОВ? Эксперты о том, забываем ли мы историю до Второй мировой

# Акции протеста # общество # Кирилл Казаков # Алексей Горбачёв # Алена Сырова # Арсений Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генеральный директор СТВ: любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь её историю
21 июня 2021 19:45

Генеральный директор СТВ: любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь её историю

Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?
21 июня 2021 19:39

Тростенец, Хатынь, Буйничское поле. Где ещё в Беларуси пройдут памятные митинги 22 июня?

Начальник кафедры Института пограничной службы: уверен, что вместе с курсантами пошёл бы в бой
21 июня 2021 19:22

Начальник кафедры Института пограничной службы: уверен, что вместе с курсантами пошёл бы в бой