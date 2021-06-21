Курсант о протестах: каждый стремился выложить пост про то, что участвует в этом

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, а вам приходилось участвовать в мероприятиях торжественных либо памятных?

Алексей Горбачев, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Да, я принимал участие в акции «Боевой расчет». И даже до поступления в Институт пограничной службы я, еще будучи, грубо говоря, гражданским человеком в 2017 году присутствовал на данной акции. Честно, присутствуя на данном мероприятии, чувства разные переполняют. Алена Сырова, СТВ:

Очень трогательно. Я была в Брестской крепости в четыре утра, когда там театрализованное действо и пограничники потом просто уходят, спускают венки с зажженными свечами на воду – слезы сами собой наворачиваются. У вас аналогичные были ощущения? Алексей Горбачев:

Да. Помимо этого я чувствовал гордость за то поколение, за тех людей, которые не отступили ни на шаг. Ведь по плану Вермахта отводилось буквально 30 минут на захват пограничных застав. Благодаря мужеству, героизму и отваге, которые были проявлены пограничниками именно в начале Великой Отечественной войны, уже тогда закладывался долгий путь Победы.

Кирилл Казаков:

В августе прошлого года боевой силой нашей так называемой оппозиции стали люди вашего возраста. Как вы думаете, что их подвигло? Почему вы пошли учиться на пограничника, а они брали камни и бросали в таких же, как они, сверстников внутренних войск? Алексей Горбачев:

Это было модно в то время. Кирилл Казаков:

Модно быть мажором с камнем в руке? Алексей Горбачев:

Да. Посмотрите сами, сколько видеозаписей было, постов в тех же соцсетях. Каждый стремился выложить пост, что вот, смотрите, я участвую в этом, собрать определенное количество лайков. Просто многие сами даже не понимают, на что идут.