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«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб

21 июня 2021 19:16
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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мария, расскажите, почему август 2020 года стал для вас неким этапом изменения? Вы стали общественницей, вы стали участвовать в автопробегах, акциях. Что вас подтолкнуло к этому?

«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб-1

Мария Лапуцкая, методист историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить»: 
Август повлиял, в принципе, на всю мою жизнь. Я вообще по профессии главный бухгалтер, работала в налоговой инспекции. Именно эти события, наверное, подтолкнули к общественной деятельности. Стала все больше погружаться в историю, в изучение каких-то политических процессов. В какой-то момент рассталась с бухгалтерией, перешли с Алексеем в стадию, наверное, общественной деятельности – создали свой клуб «Будем помнить». Почувствовали сами, что необходимо что-то менять.

Кирилл Казаков: 
У вас было ощущение предвоенного положения? В 1941 году специалисты так называемые чувствовали и понимали, что будет война. В 2020-м тоже специалисты, те, кто хотел совершить этот переворот, они действительно чувствовали. А вот вы как главный бухгалтер, как просто гражданка Беларуси, которая жила в спокойной стране, и вдруг резко – бах! – и у вас чуть ли не война под носом.

«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб-3

Мария Лапуцкая: 
Я испугалась за свою страну, в которой родилась, выросла. И поняла, что каждый человек в силу своих способностей, возможностей должен как-то себя проявить и встать на защиту страны. Создала свой Telegram-канал, в котором очень много информации именно по патриотизму. Поняла, что нужно работать с молодежью, так как основная информационная война ударила по ним. Видно было, как они выходят неосознанно на акции протеста.

Кирилл Казаков: 
В вашем клубе же состоят не только девушки, правильно?

«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб-5

Мария Лапуцкая: 
Конечно.

Кирилл Казаков: 
Те парни, которые вместе с вами и точно так же убежденно говорят о том, что спасали страну, что испугались, что страна исчезнет – как вы думаете, они не убегут?

Мария Лапуцкая: 
Наверное, те люди, которые приходят в клуб историко-патриотический, не только погружаются в патриотические чувства, в чувство любви к родине. Они погружаются глубоко в историю. Они примеряют это все на себя. Действительно, некоторые задают вопрос: сможем ли мы так же, как наши деды воевали в Великую Отечественную войну? Сможем ли мы какой-то героический поступок совершить? 

«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб-7

Кирилл Казаков: 
Судя по поступкам минского ОМОНа, я скажу, что смогут. Как минимум то, что сделали они в августе – они остановили эту агрессию.

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# Государственная политика # общество # Мария Лапуцкая # Кирилл Казаков # Фотофакт

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