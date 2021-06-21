«Я испугалась за свою страну». Она бросила работу бухгалтером и создала историко-патриотический клуб
Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мария, расскажите, почему август 2020 года стал для вас неким этапом изменения? Вы стали общественницей, вы стали участвовать в автопробегах, акциях. Что вас подтолкнуло к этому?
Мария Лапуцкая, методист историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить»:
Август повлиял, в принципе, на всю мою жизнь. Я вообще по профессии главный бухгалтер, работала в налоговой инспекции. Именно эти события, наверное, подтолкнули к общественной деятельности. Стала все больше погружаться в историю, в изучение каких-то политических процессов. В какой-то момент рассталась с бухгалтерией, перешли с Алексеем в стадию, наверное, общественной деятельности – создали свой клуб «Будем помнить». Почувствовали сами, что необходимо что-то менять.
Кирилл Казаков:
У вас было ощущение предвоенного положения? В 1941 году специалисты так называемые чувствовали и понимали, что будет война. В 2020-м тоже специалисты, те, кто хотел совершить этот переворот, они действительно чувствовали. А вот вы как главный бухгалтер, как просто гражданка Беларуси, которая жила в спокойной стране, и вдруг резко – бах! – и у вас чуть ли не война под носом.
Мария Лапуцкая:
Я испугалась за свою страну, в которой родилась, выросла. И поняла, что каждый человек в силу своих способностей, возможностей должен как-то себя проявить и встать на защиту страны. Создала свой Telegram-канал, в котором очень много информации именно по патриотизму. Поняла, что нужно работать с молодежью, так как основная информационная война ударила по ним. Видно было, как они выходят неосознанно на акции протеста.
Кирилл Казаков:
В вашем клубе же состоят не только девушки, правильно?
Мария Лапуцкая:
Конечно.
Кирилл Казаков:
Те парни, которые вместе с вами и точно так же убежденно говорят о том, что спасали страну, что испугались, что страна исчезнет – как вы думаете, они не убегут?
Мария Лапуцкая:
Наверное, те люди, которые приходят в клуб историко-патриотический, не только погружаются в патриотические чувства, в чувство любви к родине. Они погружаются глубоко в историю. Они примеряют это все на себя. Действительно, некоторые задают вопрос: сможем ли мы так же, как наши деды воевали в Великую Отечественную войну? Сможем ли мы какой-то героический поступок совершить?