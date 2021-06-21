Генеральный директор СТВ: любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь её историю

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь ее историю. Ты можешь не знать экономику, политику, ты можешь в этом не разбираться, но если ты знаешь свою историю, наверное, ты думаешь о том, в какую сторону страна идет. Так ли это?

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

В какой-то мере вы правы. Патриотом не рождаются, это, наверное, уже банальная фраза, но о ней надо говорить. Ребенок, который появился на свет, не понимает, в какой стране живет. Его воспитывают общество, семья.

Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас говорим, что у нас предвоенное – пусть так, грубо – положение. Что нужно сделать, чтобы не разгорелась «горячая» война? Убеждать как-то тех же маленьких детей? Возложить всю ответственность на родителей? Но не факт, что родители сами понимают.

Николай Бузин:

Вы уже неправы. Вы сказали: что сделать сейчас. Надо было делать немножко раньше, а сегодня надо просто-напросто векторы немножко менять. Про детей забывать нельзя, даже если он родился и маленький, его сейчас надо воспитывать и не думать, что это будет завтра. Это поколение. Тому поколению, которое вышло в том числе с бело-красно-белыми флагами, надо объяснить, что это такое. И убедить их: ребятки, смотрите, вот те люди, которые убивали ваших дедушек, бабушек, вы идете с этим флагом. И этого хватит для того, чтобы сделать следующий шаг. Дальше. У нас есть огромное количество общественных организаций, появилось. Люди испугались, наше общество, кроме того, что разделилось, еще и испугалось. Нормальные люди четко поняли, что они могут завтра потерять то, что делали десятилетиями, создавали страну. Они поняли, что их дети могут стать рабами – пойдут на плантации в Польшу, в Чехию, в Германию, но они там не будут гражданином, белорусом, они будут унтерменшами, недочеловеками, теми, кто должен работать, работать и, может быть, кого-то рождать, чтобы себя подменять.

Кирилл Казаков:

Ольга, если бы революция, о которой мы сейчас говорим, свершилась, вы думаете, ваш музей бы остался нужен кому-нибудь?