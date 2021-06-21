Генеральный директор СТВ: любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь её историю

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Любовь к родине приходит только тогда, когда ты знаешь ее историю. Ты можешь не знать экономику, политику, ты можешь в этом не разбираться, но если ты знаешь свою историю, наверное, ты думаешь о том, в какую сторону страна идет. Так ли это?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
В какой-то мере вы правы. Патриотом не рождаются, это, наверное, уже банальная фраза, но о ней надо говорить. Ребенок, который появился на свет, не понимает, в какой стране живет. Его воспитывают общество, семья.
Алена Сырова, СТВ:
Мы сейчас говорим, что у нас предвоенное – пусть так, грубо – положение. Что нужно сделать, чтобы не разгорелась «горячая» война? Убеждать как-то тех же маленьких детей? Возложить всю ответственность на родителей? Но не факт, что родители сами понимают.
Николай Бузин:
Вы уже неправы. Вы сказали: что сделать сейчас. Надо было делать немножко раньше, а сегодня надо просто-напросто векторы немножко менять. Про детей забывать нельзя, даже если он родился и маленький, его сейчас надо воспитывать и не думать, что это будет завтра. Это поколение. Тому поколению, которое вышло в том числе с бело-красно-белыми флагами, надо объяснить, что это такое. И убедить их: ребятки, смотрите, вот те люди, которые убивали ваших дедушек, бабушек, вы идете с этим флагом. И этого хватит для того, чтобы сделать следующий шаг. Дальше. У нас есть огромное количество общественных организаций, появилось. Люди испугались, наше общество, кроме того, что разделилось, еще и испугалось. Нормальные люди четко поняли, что они могут завтра потерять то, что делали десятилетиями, создавали страну. Они поняли, что их дети могут стать рабами – пойдут на плантации в Польшу, в Чехию, в Германию, но они там не будут гражданином, белорусом, они будут унтерменшами, недочеловеками, теми, кто должен работать, работать и, может быть, кого-то рождать, чтобы себя подменять.
Кирилл Казаков:
Ольга, если бы революция, о которой мы сейчас говорим, свершилась, вы думаете, ваш музей бы остался нужен кому-нибудь?
Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:
Мы уже давно даже своими научными сотрудниками обсуждали. Я думаю, что однозначно, вариантов нет, музея бы не было.
Кирилл Казаков:
Мы бы забыли историю войны, забыли, что у нас есть герои, партизаны, летчики, разведчики, пограничники.
Ольга Таляренок:
Однозначно. Музей бы не существовал.
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