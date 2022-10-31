«Просто забрали, увезли в неизвестном направлении». Как в Испании у беженцев из Украины буквально крадут детей?

Новости Беларуси. Европейская гуманность во всей красе. У украинской беженки в Испании отобрали двух дочерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своих детей женщина не видела уже почти три месяца. И это не единичный случай, когда в этой европейской стране пропадают дети-беженцы из Украины. История о «правах» в Европе – в материале нашего корреспондента Глеба Прокофьева.

Юлия Панасенко, беженка из Украины:

Началась спецоперация, и мэр Днепропетровска сказал, чтобы мы покинули город на эвакуационных поездах. По приезде в Польшу нас разместили в лагере для беженцев, оттуда нас уже направили в Испанию. Нас заселили в семью, после семьи нас отвели в SAIER, есть такая программа для беженцев. И уже там нас поселили в что-то типа хостела. 5 июля случилась данная ситуация: за ужином дети баловались, играли в телефоны. Я забрала у них все телефоны, сказала: покушайте, потом отдам. Но переводчица Виктория решила влезть в данную ситуацию, по неизвестным мне причинам она забрала моих детей, отвела их в какую-то комнату. Я к ней подошла, спросила: на каком основании вы у меня забрали детей? Эта женщина, она меня ударила в грудь несколько раз. Позже приехала полиция в 11:30. В три часа ночи моих детей просто забрали, увезли в неизвестном направлении. Свидетелями были люди, там нас было 60 человек. Они сказали мне, Юль, не переживай, на твоих детях не было ни царапины. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Помимо вот этой Виктории, вы могли к кому-то из волонтеров обратиться именно испанских о помощи?

Юлия Панасенко:

Понимаете, дело в том, что я обращалась. Я нашла в социальной организации, чтобы мне объяснили, что происходит, какой алгоритм действий, как я должна себя защищать. Но мне мешать начали, я иду от программы SAIER, у меня был этот социальный сотрудник. Социальный сотрудник на своем испанском сказал этой организации, что Юле ничего не надо, никакая помощь ей не нужна. Там просто коррупция на очень высоком уровне. Это для них бизнес и мешать ему нельзя. 18 июля меня привезли в какое-то здание, вручили четыре конверта на баскском и испанском языке и сказали расписаться в них. Якобы это запросы в посольство Украины, чтобы узнать, какая я мать. Я расписалась, сказала, когда я смогу увидеть своих детей? Они сказали, что своих детей ты сможешь увидеть 12 августа. Это была первая и последняя встреча, когда я видела своих детей. Нашла в интернете центр «Системная правозащита», меня связали с волонтером-юристом, который занимается международным правом. Она мне объяснила, что обозначают эти документы, что у меня по факту изъяли детей и забрали в детдом. Она объяснила, что у меня было право обжаловать это решение в течение двух месяцев, но уже сроки прошли. Она объяснила, что и не получиться его обжаловать. На меня завели уголовное дело, оказывается, по насилию какому-то, и меня вообще могут посадить. Я вынуждена была бежать в Беларусь. Там я обратилась в центр за помощью, чтобы они помогли спасти мне моих детей.

Дмитрий Беляков, директор центра «Системная правозащита»:

Мы предоставили ей волонтера, который в данный момент находится в Лондоне, это юрист-международник. Она ей подсказала алгоритм действий, что и как делать. Мы сейчас решили вопрос с отделом гражданства и миграции. Юлии наша организация предоставила на первое время возможность проживания, то есть мы сняли хостел. Сейчас нам необходимо получать разрешение на трудоустройство, будем помогать с трудоустройством. Ну и мы через вас обращаемся к людям доброй воли, которые могут оказать помощь нашей организации. Помогать вот таким людям, как Юлия.