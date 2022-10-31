«Даже не подозревали, что здесь находится такое». Беловежская пуща 80 лет скрывала сожжённую фашистами деревню

Новости Беларуси. В Беловежской пуще прокуроры обнаружили уничтоженную фашистами деревню, сведений о которой не было даже в архивах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При изучении довоенных карт и сопоставлении снимков с кадрами спутника стало очевидным, что в сердце пущи находится никому до сих пор не известный населенный пункт. Уже на месте удалось найти свидетельства мирной жизни людей. Наш корреспондент Кристина Протосовицкая первая увидела хутор в непроходимой чаще.

Вглубь Беловежской пущи, в километре от государственной границы с Польшей. Привычный маршрут для пограничников и в новинку для тех, кто оказывается здесь впервые. Но даже бывалые не подозревали, что утаивает древний лес.

Алексей Гришко, начальник пограничной заставы «Каменюки»:

Ежедневно в ходе выполнения задач по охране государственной границы, проезжая мимо данного участка, мы даже не подозревали о том, что здесь находится такое место. В годы Великой Отечественной войны здесь жили люди, а после чего варварски были уничтожены немецкими захватчиками. Несколько десятков метров по сплошному хмызняку – и выходишь к поляне, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не тем, чем кажется. Это место, где жили люди. В ландшафте можно узнать расположение построек, под ногами нащупать кирпичное основание дома, хозяйский погреб.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Фрагмент фундамента некогда мирной жизни. Все что осталось от хутора Барак в Беловежской пуще. Уничтоженный и варварски стертый с лица земли. Мы можем только догадываться, как жили здесь мирные жители. Но обожженный кирпич свидетельствует, что мирную жизнь здесь выжигали. А напоминанием о хозяине служит только несколько плодовых деревьев и заботливо высаженный куст сирени среди дикого леса.

На современных картах деревни Барак не существует. Да и в послевоенных архивах вестей не найдешь. Люди селились по краю пущи, чтобы заниматься хозяйством и иметь выход к пастбищам. Ближайший населенный пункт в трех километрах. В Каменецком районе прокуроры отыскали 8 исчезнувших деревень. Две на территории Польши, шесть упоминали местные жители после войны, четыре из них – возродились. А две оставались белыми пятнами прошлого.

Олег Левончук, прокурор Каменецкого района:

В ходе изучения топографических карт территории Беловежской пущи довоенного времени было установлены сведения о месте нахождения населенного пункта Барак, на территории которого проживало не менее 11 человек. Согласно полученной информации, данное поселение находилось на территории Белянского лесничества Беловежской пущи неподалеку от рубежей охраны государственной границы.

По плану рейхминистра авиации Геринга – второго человека в партии после Гитлера – в Беловежской пуще планировалась создать показательное охотничье хозяйство «Пуща Геринга». Заядлый охотник еще в августе 1941-го увидел, как сказали бы сегодня, окно возможностей. За первые шесть дней в пуще уничтожили 35 деревень, а 6 000 жителей остались без крова. Их отправляли на восток, а весь скот в Белосток на скотобойню. За время оккупации немцы уничтожили более 150 деревень и хуторов, погибли около тысячи пущанцев.

Александр Куприянюк, историк, сотрудник научного отдела национального парка «Беловежская пуща»:

План Геринга – это установление показательного охотничьего хозяйства, которое бы отвечало всем критериям настоящих арийцев. Гитлер полагал, что эта земля исконно принадлежит германцам. Здесь проводились частые охоты, в частности Геринг со своими гостями часто здесь охотился. При этом устанавливался такой режим достаточно жесткий, когда местный человек шел в лес без предъявления пропуска, допустим, дома забыл пропуск, его могли сразу на месте расстрелять. Или посмотрел не так – сразу расстрел.