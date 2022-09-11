«Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий». Лукашенко о польско-советской войне и формировании нашей народности

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День белорусского единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во многих регионах уже прошло общественное обсуждение событий, которые определили судьбу белорусского народа.
Команда телеканала СТВ также готовится к телевизионному марафону – в 2022 году праздничный гала-концерт пройдет в центре самого большого района Беларуси – Столинского. Рижский мирный договор определил разделение страны по его границам. Ценность каждого гектара, богатство недр и особое отношение к единству. Почему 17 сентября всегда будет вопросом о прошлом и будущем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А что наши соседи в лице польских элит? Развязали польско-советскую войну. Опять с той же идеей – прихватить кусок наших земель. И ведь почти удалось. Практически 20 лет белорусский народ был разорван по-живому. В Западной Беларуси наши предки снова оказались под кнутом польских панов – полонизация, конфессиональный и социально-экономический гнет. Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий, более того, начали строить свою национальную государственность. И замечу – на советской основе, а не под сапогом кайзера, как это пытались сделать отдельные деятели БНР, которая так и осталась государством на бумаге. В Речи Посполитой, если бы не ее разделы, нас ждал национальный крах. В лучшем случае мы бы сегодня называли себя православными поляками, как десятки тысяч современных жителей Белосточчины.
Полонизация, окатоличивание и дешевая рабочая сила. Как белорусам в 1939-м под видом новых свобод навязали рабство? Подробности здесь.