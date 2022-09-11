«Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий». Лукашенко о польско-советской войне и формировании нашей народности

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День белорусского единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во многих регионах уже прошло общественное обсуждение событий, которые определили судьбу белорусского народа.

Команда телеканала СТВ также готовится к телевизионному марафону – в 2022 году праздничный гала-концерт пройдет в центре самого большого района Беларуси – Столинского. Рижский мирный договор определил разделение страны по его границам. Ценность каждого гектара, богатство недр и особое отношение к единству. Почему 17 сентября всегда будет вопросом о прошлом и будущем?