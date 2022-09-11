Азарёнок: будет другая Польша. Народная. Когда ваши патроны сгинут в пучине, утеряют гегемонию

Кто против праздника 17 сентября и какую роль Польша сыграла в истории Беларуси? Могут ли у нас быть конструктивные отношения? Такие периоды в истории тоже были, но только тогда, когда Варшава не мечтала об историческом реванше, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ:

Польша. Варшава. Мятежная. Буйная. Чванливая. Злобная. Горделивая. Хочешь ты быть первой в Европе, да не дают никак немцы тебе на простор выйти. Хотела ты быть единственной и главной славянской империей, да москали вот посильнее оказались. И всю свою злобу вымещала ты на белорусах. Всю желчь свою, все амбиции. Всю свою потаенную ненависть. В чем глубинная сущность того, что мы называем польский шовинизм? Дело в том, что по крови мы с ними одинаковые. Белорусы, русские, украинцы и поляки. Это учеными доказано. Но, будучи самой западной ветвью славянства, наша буйная сестрица изначально выбрала для себя западную веру. Предав свою сущность, она вечно хочет туда. Она вечно хочет быть самой роскошной из роскошной европейской семьи. Она хочет быть самой католической из всех подданных Папы Римского. Хочет быть самой фанфаронской из всех фанфаронов Старого Света. Да вот беда, не заладилось. Опера – не итальянская. Живопись – не голландская. Литература – не английская. Почему? Да потому что это не ваша цивилизация. Вы сарматы, так любят у вас называть. А ведь так хочется – туда и только туда. И оттого – ненависть. Лютая ненависть. На кого ее выместить? А вот – на крэсах. Лапотные эти. Схизматики. Тупое быдло, пся крев. Курва мать. Бей его плеткой. Сжигай его проклятую церковь. Выкапывай трупы, собакам скармливай. Ненавидим.

Григорий Азаренок:

У нас тут есть кобели, которые любят, по словам Есенина, вылизывать истекающую трупным соком Польшу, эти панские подсвинки, они обожают рассказывать, как же хорошо было белорусам тогда. Что Варшава чуть ли не статус нам какой-то даровала. Все это вздор. Цитата: «Со времени унии запрещено было православным не только участвовать в муниципальном совете, но даже торговать и записываться в ремесленные цеха. Хоронить православных с христианскими обрядами. Священник не смел идти к больному с дарами. Толпы католиков и униатов врывались в православные храмы во время богослужения. В 1634 году ученики иезуитского коллегиума и польские ремесленники, одобряемые ксендзами, ворвались в монастырь Крестовоздвиженского братства, прибили и изувечили палками и кирпичами монахов, учителей, учеников, нищих, живших в богадельне, ограбили казну, а потом, с благословения иезуитов, разбивали дома, били и увечили хозяев, нескольких убили». Как вам евроинтеграция? А что, подлые змагары не этого хотят сейчас? А что, нет душехватов, которые бы благословили это?

– Что вы думаете о вооруженном сопротивлении?

– Паўстанне становіцца абавязкам для ўсёй краіны, грамадства. Да таго ж, касцёл каталіцкі кажа аб тым, што пры пэўных умовах узброены пратэст апраўданы. Бараніць сваю годнасць людскую прыйдзецца не толькі словам, але, магчыма, і сілавым метадам, магчыма нават зброяй.

Григорий Азаренок:

Потом Европа вынудила Екатерину поучаствовать в разделе Польши. А она ведь долго упиралась, не хотела. Да что поделать, всех эта бздура достала. И что вы думаете, белорусам стало легче? Конечно, на православие гонения прекратились. А в остальном? Почему так плохо жили наши предки до середины XIX века? Что, русские держиморды угнетали? Да их и не было тут. Все наделы, все земли, всех крестьян отдали все тем же шляхтюкам. Поляки были любимцами царя. Об их привилегиях заботились как о самом драгоценном в империи. Чарторыйских от престола не оторвать было. И любимую привычку – издеваться над белорусами – паны не оставили. «Все помещики остались на местах». Дюков рассказал, как на самом деле жили белорусы в Российской Империи. А потом – Вторая Речь Посполитая. Развернулись у нас полковники. Осаднички. Новая шляхта. Узники Березы-Картузской рассказывали: выстроили их всех от панского сортира до выгребной ямы. И одной ложкой надо было передавать эту субстанцию по цепочке. А если кто-то ронял хоть каплю – плеткой получал со словами: «Ты панское [нецензурная брань – прим. ред] не уважаешь, курва». И находятся у нас до сих пор недобитки, гадюки и гадины, которые рассказывают, что не надо было Беларусь освобождать, что это был захватнический поход Красной армии. О, они бы ни капли тогда бы не проронили. Для них панские испражнения – святыня, великая святыня, которую нельзя тронуть пальцем.

Григорий Азаренок:

Разразились скандалы в гнилых интернетах, мол, да как смеют эти быдлопропагандисты трогать европейских послов. Они же должны при виде их пасть ниц и воскликнуть – о, это евродипломат! Дай полизать твои туфли, дай поцеловать твою ручку, научи меня, тупого лапотного, жить, и я буду помнить всю жизнь, как ты на меня снисходительно посмотрел. Дулю! Дулю вам. Кончились ваши холуйские времена. Корвалола не хватит вашим евродипломатам, если продолжат шататься по судам. Пришло время белорусов, как пришло оно в 1939 году. Людмила Гладкая засняла. У нас, оказывается, есть могилы польских солдат, датируемые 1921 годом, польско-советской войной. Мы могилы, конечно же, не трогаем, мы не вы, не поганые фашисты. Но табличка на ней гласит – «Защитникам Родины». По-польски, естественно. Это для кого это там Западная Беларусь – родина, панове? Забудьте. Забудьте навсегда. Чего вас так бесит Лукашенко? Да потому что у этих проклятых схизматиков, у тех, кто должен вас обслуживать, вдруг заступник появился. Вождь, хозяин, защитник. Да такой, что только перья у гусаров крылатых летят, и похожи вы на его фоне на общипанных петухов. Да такие вы и есть.