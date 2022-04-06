Наталья Кочанова: умение работать с людьми – залог сплочённости в выполнении показателей

Новости Беларуси. «Беларусь никогда не будет нападать, но если придут к нам – мы будем защищать свою страну и независимость». С таким заявлением 6 апреля выступила Наталья Кочанова во время рабочего визита в Могилевский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители отметили: разговор, который состоялся в агрогородке Речки, получился очень эмоциональным и обстоятельным. На диалоговой площадке речь шла не только о безопасности рубежей нашей страны. Из зала прозвучали почти 30 вопросов. И хоть цель поездки Натальи Ивановны была конкретной, обсудить успели все насущные темы: от продовольственной безопасности до отношений в коллективе.

Мы получаем зарплату, получаем мясо, у нас с голоду никто не умер. Только живите, накопите. Но многие люди к этому не прислушиваются. Они хотят все и сразу, с неба упало – так не бывает! Председатель Совета Республики подчеркнула, что труд людей, которые обеспечивают продовольственную безопасность, очень ценен. Особенно важно, что все больше сельхозпредприятий страны способны не только вырастить, но и переработать урожай, а значит, получить товар с высокой добавленной стоимостью.

«Просто хотелось человеческого отношения». Какие жалобы озвучили Наталье Кочановой в агрогородке Речки? Читайте здесь. К слову, Могилевская область – единственный регион, где официальная встреча с председателем Совета Республики еще впереди. С наболевшим могилевчане были вынуждены ехать на прием к Наталье Качановой в другие регионы.