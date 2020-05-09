Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса

Новости Беларуси. Остров Западный, ныне Пограничный. Клочок в 46 гектаров – незаживающая рана белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Здесь в 1941-м удар фашистов по крепости первыми встретили пограничники, около 300 бойцов и командиров.