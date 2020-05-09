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Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса

09 мая 2020 19:41
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Новости Беларуси. Остров Западный, ныне Пограничный. Клочок в 46 гектаров – незаживающая рана белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Здесь в 1941-м удар фашистов по крепости первыми встретили пограничники, около 300 бойцов и командиров.

Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса-1

Казарма школы шоферов и сегодня в руинах. Кровопролитные и жестокие первые даже не часы, а минуты войны застали бойцов в постелях. Накануне они сдали экзамены и получили заветные «корочки». Многим не было и 20 лет.

Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса-4

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «5-й форт»:
22 июня в четыре утра проснулись от грохота канонады. Это здание находится в 50 метрах от границы. Поэтому первые залпы обрушились как раз по зданию пограничников. Есть воспоминания, что с моста железнодорожного немецкий бронепоезд начал прямой наводкой обстреливать. Здание курсов шоферов, сами видите, как ужасно разрушено. Но бойцы не покинули его.

Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса-7

Курсанты продержатся до вечера. Немцы поспешили с донесением: «Остров наш». Но выжившие одиночки еще семь дней давали бой. До 30 июня – последней стала группа лейтенанта Жданова.

Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса-10

После войны в крепость из «островных» защитников вернулись только 19 человек. Выжженные огнеметами и израненные пулеметными выстрелами стены, кирпичная крошка под ногами. Здесь время будто застыло – «вчера» войны продолжается изо дня в день.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Коркотадзе # Фотофакт

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