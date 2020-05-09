Проснулись от канонады. Вчерашние курсанты неделю обороняли остров, который немцы планировали захватить за полчаса
Новости Беларуси. Остров Западный, ныне Пограничный. Клочок в 46 гектаров – незаживающая рана белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция
Здесь в 1941-м удар фашистов по крепости первыми встретили пограничники, около 300 бойцов и командиров.
Казарма школы шоферов и сегодня в руинах. Кровопролитные и жестокие первые даже не часы, а минуты войны застали бойцов в постелях. Накануне они сдали экзамены и получили заветные «корочки». Многим не было и 20 лет.
Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «5-й форт»:
22 июня в четыре утра проснулись от грохота канонады. Это здание находится в 50 метрах от границы. Поэтому первые залпы обрушились как раз по зданию пограничников. Есть воспоминания, что с моста железнодорожного немецкий бронепоезд начал прямой наводкой обстреливать. Здание курсов шоферов, сами видите, как ужасно разрушено. Но бойцы не покинули его.
Курсанты продержатся до вечера. Немцы поспешили с донесением: «Остров наш». Но выжившие одиночки еще семь дней давали бой. До 30 июня – последней стала группа лейтенанта Жданова.
После войны в крепость из «островных» защитников вернулись только 19 человек. Выжженные огнеметами и израненные пулеметными выстрелами стены, кирпичная крошка под ногами. Здесь время будто застыло – «вчера» войны продолжается изо дня в день.