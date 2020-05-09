Здесь снимали «Угрюм-реку» и американские «Вражеские линии». Показываем «Смолевуд» – натурную площадку «Беларусьфильма»

Это кадры из фильма «Следы на воде». Если хорошенько присмотреться, можно узнать место съёмок. Киноплощадку недалеко от Смолевичей, в небольшой деревушке под названием Каменка, местные давно прозвали Смолевудом. Этакий белорусский ответ американскому Голливуду.

В распоряжении киностудии – более 80 гектаров земли. Луга и поля, хвойные и лиственные леса, два озера. Есть даже бывший песчаный карьер, насыпи которого поросли лесом и напоминают заброшенный уголок тайги. Кажется, живописную площадку для съёмок природа сделала уже за человека.

Сергей Буйницкий, начальник натурной площадки киностудии «Беларусьфильм»:

Натурная площадка была образована в 70-м году. В то время был Советский Союз. Снималось множество фильмов на разную тематику. Учитывая то, что Беларусь прошла такую тяжелую войну, пострадала больше других народов – погиб каждый третий белорус, то Беларусь славится своими военными фильмами. Поэтому по решению Петра Мироновича Машерова была создана натурная площадка «Беларусьфильма». Кстати, на данный момент она единственная сохранившаяся из стран бывшего Советского Союза.

Сергей Буйницкий работает на площадке 4 года. За это время на его глазах родились десятки кинокартин. Назвать точные цифры мужчина не может, но уверяет: включив телевизор 9 мая, можно убедиться – 80% военных фильмов отсняты здесь. В этом и заключается главный козырь белорусского кинематографа. Вместо пафосных блокбастеров и детективов – со своей историей «Партизанфильма».

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Называют Беларусь партизанским краем, поэтому и где-то «Партизанфильм». У нас огромная материально-техническая база, связанная с Великой Отечественной войной. Поэтому военная тематика является нашей такой фишкой. Когда приезжали партнёры из Китая или Индии, они говорили: ребята, у вас есть то, чего нет ни у кого, это аутентика. Не просто реплики техники или оружия, у вас оригиналы. А это очень ценно для съёмок режиссёров-эстетов.

Кроме постоянных российских партнёров, съёмки на нашей площадке под Смолевичами проводят и зарубежные кинематографисты. Например, в прошлом году здесь снимался американский фильм «Вражеские линии».

В начале этого года здесь побывали режиссёры из Узбекистана с фильмом о своих героях Великой Отечественной. Как магнит притягивает сюда сценаристов и водная часть площадки. Два озера стали актёрами фильмов «Угрюм-река» и «Охота на пиранью». Из декораций здесь есть две линии обороны с блиндажами, в лесу партизанские землянки.

Юлия Стриго, корреспондент СТВ:

На территории натурной площадки отстроена даже целая деревня. Здесь 8 домов, хозпостройки и сельский клуб. Выглядит всё очень натурально. Даже электрические столбы сделаны под старину. Они деревянные и функционируют в полном объёме. А каждый дом оснащён печкой, которую можно затопить абсолютно в любое время. Декорации этой деревни во время войны можно увидеть в таких фильмах, как «Легенда о Зои», «Высота 220», «Алёша», «Солдатик», «Ни шагу назад». Все они отсняты за последние два года.

В половине из построек полностью обставлен интерьер. Практически во всех фильмах используется белорусский реквизит. А декорации выполняют главную задачу – каждая сцена должна быть максимально натуральной. Сергей Буйницкий признаётся: теперь смотреть фильмы как обычный зритель не может. По-хозяйски обращает внимание на все детали съёмок.

Сергей Буйницкий:

Посмотрите: окопы сделаны из брёвен и жердей. Вот такие окопы должны быть во время войны. К сожалению, пошла такая тенденция последние годы: смотришь военный фильм – и окопы сделаны из доски необрезной, где-то обрезная доска, горбыль. Это тот материал, которого, в принципе, во время войны не могло быть. Ещё больше удивляешься с того, что эти окопы могут быть на опушке леса! То есть где-то кинорежиссёры, художники, чтобы облегчить себе труд, делают такие декорации из материала, который, вообще, не пригоден. И естественно, глядя на такой фильм, сразу появляется какой-то негатив.

Жители деревни к звукам приближающегося танка и стрельбы уже привыкли. Они, кстати, нередко становятся актёрами второго плана. А ещё чаще в игру вступают местные лошади, коровы и куры. Но есть и минусы расположения натурной площадки. Сотрудники постоянно осматривают территорию, чтобы не возникло пожаров. Есть и любители подебоширить на территории съёмок. Многие сетуют на киностудию. Мол, на площадке всё развалено, беспорядок, но это всё антураж – необходимый беспорядок в кино.

Сергей Буйницкий:

За четыре с половиной года я ни от одного человека не слышал плохого слова про «Беларусьфильм» или натурную площадку. И когда сюда приезжают люди впервые, будь то актёры или режиссёры, они восхищаются тем, что здесь есть.

Владимир Карачевский:

Мы знаем Венгрия, Чехия – страны, которые стали Меккой для кинематографистов. Где снимаются мировые блокбастеры. Так вот я мечтаю о том, чтобы, приехав на любой кинорынок или фестиваль, там говорили: «О, Беларусь – шикарное место, и вот так там здорово снимать».

«Беларусьфильмом» снято более 40 художественных военных картин, около 30 документальных и несколько анимационных. Посмотреть есть что. И вот наш топ-достойных с корректировкой на мнение кинокритиков и историков.

«В августе 1944-го...» Фильм вышел в свет в 2001 году. С тех пор не сходит с экранов. Действия разворачиваются в конце Великой Отечественной. Кажется, самое страшное уже позади. Но разведчикам предстоит уничтожить группу диверсантов.

«Девочка ищет отца». Детскую приключенческую ленту снимали почти 60 лет назад. Для многих она стала одним из ярких детских воспоминаний. Картина режиссера Льва Голуба получила множество наград и была продана для коммерческого проката в 83 страны и до сих пор считается географическим лидером белорусского кино.

«Брестская крепость». Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны.

«Иди и смотри». Фильм об ужасах фашистских карательных акций в истории деревенского подростка Флёры, который за два дня из веселого мальчика превращается в седого старика. Картина вышла к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне и получила большой резонанс. Она побывала на множестве международных фестивалей. «Иди и смотри» оценили более 30 миллионов человек.

«Охота на гаулейтера». 10-серийный военный детектив, с очень интересным подбором актеров, рассказывающий о подполье в Беларуси. Здесь есть всё: подвиги, фантастические перестрелки и враги, поспорившие между собой, кто больше пуль выпустит в небо.

«Пёс рыжий». Премьеры этого фильма еще не было. Кстати, съёмки некоторых эпизодов проходили в Бресте и под Минском. Выхода киноленты ждут в нескольких странах, а на интернет-форумах пользователи теряются в догадках: какой же будет экранизация? Кинокартина по книге Виктора Крюкова «Рыжий солдат» покрыта не только завесой тайны, но и паутиной исторических событий, которую спустя десятки лет хочется распутать.

Один из главных героев – белорусский актер Руслан Чернецкий. Он служил в армии кинологом. Знает, что такое собачья верность, а потому и роль прочувствовал до самой глубины.

Руслан Чернецкий, актёр:

Я читал сценарий изначально, я уже знал, что будет. Я уже представлял себе, насколько это страшно. Очень хотелось, чтобы люди увидели, какой ужас – эта война. С еще одной гранью. Чтобы человек не становился перед таким выбором – либо собака, либо моя семья. Очень хочется, чтобы народ понимал: все что угодно, только – не война.