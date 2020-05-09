Игроки «Нёмана» и «Руха» вышли на поле с портретами ветеранов

Новости Беларуси. Юбилей Великой Победы праздновали во всех без исключения белорусских городах. Так, например, в Гродно на День Победы выпала одна из игр 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очень важный для жителей нашей страны день игроки футбольных клубов «Неман» и «Рух» решили начать матч по-особенному. Они вышли на поле с портретами ветеранов, которые освобождали областной центр от немецко-фашистских захватчиков.