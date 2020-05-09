Игроки «Нёмана» и «Руха» вышли на поле с портретами ветеранов

Новости Беларуси. Юбилей Великой Победы праздновали во всех без исключения белорусских городах. Так, например, в Гродно на День Победы выпала одна из игр 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Юбилей Великой Победы праздновали во всех без исключения белорусских городах. Так, например, в Гродно на День Победы выпала одна из игр 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В очень важный для жителей нашей страны день игроки футбольных клубов «Неман» и «Рух» решили начать матч по-особенному. Они вышли на поле с портретами ветеранов, которые освобождали областной центр от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, оккупация Гродно длилась 1 128 дней, а половина городских жителей так и не дождались Дня Победы. В память о погибших трибуны застыли в минуте молчания.
Валерий Жуковский, капитан команды футбольного клуба «Неман»:
– Хотелось бы выразить слова благодарности, низкий поклон нашим дедам, прадедам.
– А вы как, нацелены на победу? День Победы ведь!
– Мы не должны, как говорится, ударить в грязь лицом. И поддержать это.
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