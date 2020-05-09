«Мы всегда оставляли по одному патрону, чтобы не попасться в плен». Ветеран вспоминает, как 14-летним мальчишкой ушёл в партизаны

Виктор Фёдорович Костко войну встретил 14-летним мальчишкой. Жил он в деревушке на Могилёвщине. Ровно спустя год после начала войны немцы сожгли родной населённый пункт, Виктору Фёдоровичу удалось, в прямом смысле, уползти от смерти. Ведь тех, кто не сгорел, фашисты расстреливали пулеметными очередями. Ему было суждено выжить, отсидеться в реке под корягой. Мальчишки они и в 1942 году – мальчишки! В лесу Виктор Фёдорович ещё в 1941 году организовал схрон, там был припрятан карабин, с ним он и ушёл к партизанам.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

Белорусский народ понёс большие потери в годы войны. И нанёс большой урон фашистам во время оккупации. Эти подвиги наших старших товарищей будут жить в веках. И молодое поколение должно понимать, что мирное небо над головой и спокойствие в нашей республике стали возможны, благодаря тому, что фашисты были разгромлены и победа была достигнута.

Как Вы встретили Победу? Какие были эмоции?

Виктор Костко:

Это была радость и, совершенно правильно, со слезами на глазах. Радость за Победу, радость за то, что остались живы те, кто воевал. И боль утрат в ходе вот этой священной войны.

Что было самое сложное на войне?