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«Мы всегда оставляли по одному патрону, чтобы не попасться в плен». Ветеран вспоминает, как 14-летним мальчишкой ушёл в партизаны

09 мая 2020 18:55
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Виктор Фёдорович Костко войну встретил 14-летним мальчишкой. Жил он в деревушке на Могилёвщине. Ровно спустя год после начала войны немцы сожгли родной населённый пункт, Виктору Фёдоровичу удалось, в прямом смысле, уползти от смерти. Ведь тех, кто не сгорел, фашисты расстреливали пулеметными очередями. Ему было суждено выжить, отсидеться в реке под корягой. Мальчишки они и в 1942 году – мальчишки! В лесу Виктор Фёдорович ещё в 1941 году организовал схрон, там был припрятан карабин, с ним он и ушёл к партизанам.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Белорусский народ понёс большие потери в годы войны. И нанёс большой урон фашистам во время оккупации. Эти подвиги наших старших товарищей будут жить в веках. И молодое поколение должно понимать, что мирное небо над головой и спокойствие в нашей республике стали возможны, благодаря тому, что фашисты были разгромлены и победа была достигнута.

Как Вы встретили Победу? Какие были эмоции?

Виктор Костко:
Это была радость и, совершенно правильно, со слезами на глазах. Радость за Победу, радость за то, что остались живы те, кто воевал. И боль утрат в ходе вот этой священной войны.

Что было самое сложное на войне?

«Мы всегда оставляли по одному патрону, чтобы не попасться в плен». Ветеран вспоминает, как 14-летним мальчишкой ушёл в партизаны -1

Виктор Костко:
Когда ты в болоте сидишь и проходят фашистские, эсэсовские солдаты, стреляя наугад, задача была, чтобы не заметили тебя или, если что-то случится, уничтожить.

Мы всегда оставляли по одному патрону, чтобы не попасться в плен. Мы знали, что если партизан попадал в плен, он подвергался жестоким издевательствам и, в конце концов, смерти. Поэтому страшное было — это попасть в плен к этим фашистам.

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# Великая Отечественная война # общество # Виктор Костко # Юлия Шпилевская # Евгений Поболовец

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