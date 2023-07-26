«Просматривает TikTok». Как контролировать ребёнка в социальных сетях?

Интернет и соцсети уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а у страха остаться без гаджета появился специальный термин – номофобия. Никого не удивляют люди, которые часами залипают в экран, не обращая внимания на реальность вокруг них. Одно дело, когда это взрослые, но если речь идет о детях? О том, можно ли понять, какую жизнь ведет ребенок по ту сторону экрана, и как защитить его от дурного влияния интернета, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Снежана Славинская, мама восьмилетнего сына:

Чтобы предотвратить, мне кажется, надо начинать пока он маленький. Восемь лет – для меня это маленький. Наверное, нужно контролировать. Я считаю, что ребенка необходимо контролировать. Контролировать его переписки в чате, контент в соцсетях. Это не значит, что у него нет своего личного пространства.

Алеся Лакина:

Значит.

Снежана Славинская:

Нет, я с вами не согласна. Например, очень мне не нравится, я не приветствую то, что мой ребенок просматривает TikTok. Но я не стала ему запрещать это делать, поскольку я знаю, какой у него контент в данной сети. Что я имею в виду, когда говорю: «Надо». Я не имею в виду, что надо выхватить телефон и начать лазить, что же он там пишет – нет. К сожалению, сейчас все говорят о том, что интернет – это очень страшное, можно сказать, опасное место. Через интернет можно продавать наркотики, есть педофилия. Если я полезу в интернет, то не с целью почитать, условно, как же он там с другом переписывался, это мне не интересно. Мне интересно, потому что приходит много спама, то есть какие-то сообщения от неизвестных. Мы знаем, что сейчас популярны какие-то вымогательства денег, то есть от неизвестных сообщения. Естественно, я залезу и почитаю. Но это не будет выглядеть так как: дай я посмотрю, что там у тебя. Я в первую очередь объясняю ребенку. Ребенок должен понимать, что мне важно, чтобы с тобой ничего не случилось, не произошло, что я переживаю за тебя. То есть я объясняю для чего это делаю, а не просто вырываю и влажу в его пространство.