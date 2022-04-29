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«Прошёл весь Сталинград, не имея серьёзных ранений». За что Эйзеру Двоскину присвоили 19 наград?

29 апреля 2022 10:15
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

«Прошёл весь Сталинград, не имея серьёзных ранений». За что Эйзеру Двоскину присвоили 19 наград? -1

Яков Двоскин, ученик гимназии №50 Минска:
Мой прадед Эйзер Львович Двоскин родился 1 мая, в День трудящихся, в городе Гомеле. Там и женился. Был веселый, активный, харизматичный. В час войны вступил в дивизию народного ополчения командиром роты. На седьмой день активных боевых действий их рота вступила в бой, но была разгромлена. А остатки дивизии были официально зачислены в Красную армию. Поначалу он служил в пехоте со званием сержант. После его произвели в офицеры. А при Ленинградской битве он уже был лейтенантом. Также прошел весь Сталинград, не имея серьезных ранений.

«Прошёл весь Сталинград, не имея серьёзных ранений». За что Эйзеру Двоскину присвоили 19 наград? -4

Яков Двоскин:
Закончил войну в Вене со званием майора. После чего его отправили восстанавливать границу с Литвой. После войны ему в общей сложности было выдано 19 наград. Из военных – два ордена Красной Звезды, ордена Великой Отечественной войны I и II степени, медаль «За отвагу» и другие. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Эйзер Двоскин # Яков Двоскин # Фотофакт

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