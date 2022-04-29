«Прошёл весь Сталинград, не имея серьёзных ранений». За что Эйзеру Двоскину присвоили 19 наград?

Яков Двоскин, ученик гимназии №50 Минска:

Мой прадед Эйзер Львович Двоскин родился 1 мая, в День трудящихся, в городе Гомеле. Там и женился. Был веселый, активный, харизматичный. В час войны вступил в дивизию народного ополчения командиром роты. На седьмой день активных боевых действий их рота вступила в бой, но была разгромлена. А остатки дивизии были официально зачислены в Красную армию. Поначалу он служил в пехоте со званием сержант. После его произвели в офицеры. А при Ленинградской битве он уже был лейтенантом. Также прошел весь Сталинград, не имея серьезных ранений.