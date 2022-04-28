«Экипаж погиб». Как радист Иван Когут выжил после повреждения самолёта и дошёл до Берлина?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Андрей Подзоров, ученик гимназии №50 Минска:

Мой прадедушка Когут Иван Трофимович родился ровно 100 лет назад в Украине в Винницкой области в селе Пирогов. Он участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала. Он был стрелок-радист. В его обязанности входило: связь с землей и защита самолета. Много фашистских самолетов уничтожил прадедушка Ваня со своим экипажем. Но в одном из боев в конце войны прадедушкин самолет был поврежден. Почти весь экипаж погиб, а он сам получил сильную контузию.