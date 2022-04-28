Прямой эфир

«Экипаж погиб». Как радист Иван Когут выжил после повреждения самолёта и дошёл до Берлина?

28 апреля 2022 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

«Экипаж погиб». Как радист Иван Когут выжил после повреждения самолёта и дошёл до Берлина?-1

Андрей Подзоров, ученик гимназии №50 Минска:
Мой прадедушка Когут Иван Трофимович родился ровно 100 лет назад в Украине в Винницкой области в селе Пирогов. Он участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала. Он был стрелок-радист. В его обязанности входило: связь с землей и защита самолета. Много фашистских самолетов уничтожил прадедушка Ваня со своим экипажем. Но в одном из боев в конце войны прадедушкин самолет был поврежден. Почти весь экипаж погиб, а он сам получил сильную контузию.

«Экипаж погиб». Как радист Иван Когут выжил после повреждения самолёта и дошёл до Берлина?-4

Андрей Подзоров:
После госпиталя врачи не разрешили ему летать, но прадедушка Ваня не мог расстаться со своими боевыми товарищами-летчиками и стал авиамехаником. Он дошел до самого Берлина. В День Победы – 9 мая 1945 года оставил свою подпись на поверженном Рейхстаге. У прадедушки много медалей: «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и многие другие. Но две самые главные награды: медаль «За боевые заслуги» и Орден Отечественной войны.

«Экипаж погиб». Как радист Иван Когут выжил после повреждения самолёта и дошёл до Берлина?-7

Андрей Подзоров:
После победы прадедушка решил остаться военным. Поступил в военное училище и стал офицером военно-воздушных сил. Он служил в разных городах Советского Союза и даже за границей – в Австрии. Я очень горжусь своим предком. Он настоящий мужчина, который защищал свою родину. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.

Читайте также:

«Он был смертельно ранен». Школьница нашла сведения о своём прадеде, который ушёл на фронт в 44-м и пропал без вести

«Было много крови». Как выполняли боевые задания разведчики-мотоциклисты?

«Армия получила добавочное вооружение». Чем помогал фронту военный инженер самолётного цеха Семён Орехов?

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Подзоров # Иван Когут # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На республиканскую Доску почёта попали 64 организации. Что говорят победители соревнования?
28 апреля 2022 11:51

На республиканскую Доску почёта попали 64 организации. Что говорят победители соревнования?

«Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами
28 апреля 2022 10:55

«Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами

Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе
28 апреля 2022 10:48

Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе