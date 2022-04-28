«Экипаж погиб». Как радист Иван Когут выжил после повреждения самолёта и дошёл до Берлина?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Андрей Подзоров, ученик гимназии №50 Минска:
Мой прадедушка Когут Иван Трофимович родился ровно 100 лет назад в Украине в Винницкой области в селе Пирогов. Он участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала. Он был стрелок-радист. В его обязанности входило: связь с землей и защита самолета. Много фашистских самолетов уничтожил прадедушка Ваня со своим экипажем. Но в одном из боев в конце войны прадедушкин самолет был поврежден. Почти весь экипаж погиб, а он сам получил сильную контузию.
Андрей Подзоров:
После госпиталя врачи не разрешили ему летать, но прадедушка Ваня не мог расстаться со своими боевыми товарищами-летчиками и стал авиамехаником. Он дошел до самого Берлина. В День Победы – 9 мая 1945 года оставил свою подпись на поверженном Рейхстаге. У прадедушки много медалей: «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и многие другие. Но две самые главные награды: медаль «За боевые заслуги» и Орден Отечественной войны.
Андрей Подзоров:
После победы прадедушка решил остаться военным. Поступил в военное училище и стал офицером военно-воздушных сил. Он служил в разных городах Советского Союза и даже за границей – в Австрии. Я очень горжусь своим предком. Он настоящий мужчина, который защищал свою родину. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.
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