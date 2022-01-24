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«Не те времена, когда можно славиться толерантностью». Щёкин о поправках в Конституцию

24 января 2022 17:43
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Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Молодежь идет и разбирается в Конституции? Потому что иногда же не заставишь книжку почитать, а тут Конституция – разобраться, положить одни изменения, вторые.   

«Не те времена, когда можно славиться толерантностью». Щёкин о поправках в Конституцию-1

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Используются аудиоверсии. Просто пример, когда встречался с молодежью, даже той, которая еще не обладает избирательным правом, они активно вносят свои предложения на перспективу, на будущее. Они в открытую говорят: да, читать лень, но я взял наушники, аудиоверсию послушал, заехал в университет (колледж, школу) и прослушал уже какую-то часть Конституции.  

Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Есть предложение. Когда едешь в автомобиле: «Сегодня состоялось совещание», – одна фраза где-то, а потом прогноз погоды. «Сегодня выступил концерт». Потом прогноз погоды. Давайте немного уменьшим прогноз погоды и дадим, допустим, чтение Конституции.  

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:  
Вызвала большой интерес у молодежи 89 статья – Всебелорусское народное собрание.  

Николай Ладутько:  
Допустим, кто-то не прочел. Кто-то и не прочтет. Но они кто желудком, кто спинным мозгом чувствуют, что это их жизни.  

Кирилл Казаков:  
Если мы говорим, что это изменения для развития – понятное дело. Смотрите, житейский уровень. Я всегда эти вопросы подымаю, потому люди говорят: там сидела Конституционная комиссия, серьезные люди, их каким-то образом выбрали, они посидели, поговорили, посчитали, у них юридическое образование. А потом, оказывается, мы говорим: все от земли, это диалоговая площадка, мы обсуждаем несколько лет.  

«Не те времена, когда можно славиться толерантностью». Щёкин о поправках в Конституцию-4

Николай Щекин:  
Вы знаете, что молодые – каждый видит себя в этой статье. Были даже вопросы: «А смогу ли я избраться делегатом?»  

Кирилл Казаков:  
В этой истории молодой человек, у которого есть уже определенные амбиции и пожелания кем стать. Потому что по большей части где-то спинным мозгом, где-то желудком люди должны понимать, за что они голосуют.  

Николай Щекин:  
15 и 32 статьи. Историческая память. Многие высказывали пожелания, чтобы были прописаны христианские ценности. Даже вплоть до этого.  

Кирилл Казаков:  
Страна всегда славилась толерантностью. Прописывать христианские ценности, понимая, что у нас и мусульмане, и иудеи живут…  

Николай Щекин:  
Не те времена, когда можно славиться толерантностью. Времена другие наступают. Вы видите, что с толерантностью творится в Европе.  

Кирилл Казаков:  
Я просто боюсь, чтобы мы до средних веков не договорились.  

Алена Сырова, СТВ:  
Что студенты думают? Это же движущая сила.  

«Не те времена, когда можно славиться толерантностью». Щёкин о поправках в Конституцию-7

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:  
Самое главное, что я хочу сказать, что благодаря обсуждению Конституции, благодаря референдуму получился очень классный инструмент, благодаря которому мы оттянули нашу молодежь студенческую от экстремистов, врагов и прочих. Я помню, как было тяжело в августе-сентябре, когда они вернулись на учебу, как тяжело было работать. И вот за этот год мы их вернули обратно, с ними можно говорить, вы не представляете, как много они проговорили в рамках диалоговых площадок, круглых столов.  

Кирилл Казаков:  
То есть определенный выброс пара произошел на этих площадках?  

Артем Свиридов:  
«Выброс пара» звучит как-то слишком. Я бы сказал, очень много конструктива произошло. Выброс пара – это само собой разумеется. Мы дали возможность сказать. И их услышали. Мы услышали, власть услышала.  

Алена Сырова:  
Наверняка они готовы пойти и выразить свое мнение.  

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# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Денис Карась # Николай Ладутько # Николай Щекин # Алена Сырова # Артем Свиридов # Фотофакт

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