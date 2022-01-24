«Не те времена, когда можно славиться толерантностью». Щёкин о поправках в Конституцию
Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Молодежь идет и разбирается в Конституции? Потому что иногда же не заставишь книжку почитать, а тут Конституция – разобраться, положить одни изменения, вторые.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Используются аудиоверсии. Просто пример, когда встречался с молодежью, даже той, которая еще не обладает избирательным правом, они активно вносят свои предложения на перспективу, на будущее. Они в открытую говорят: да, читать лень, но я взял наушники, аудиоверсию послушал, заехал в университет (колледж, школу) и прослушал уже какую-то часть Конституции.
Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:
Есть предложение. Когда едешь в автомобиле: «Сегодня состоялось совещание», – одна фраза где-то, а потом прогноз погоды. «Сегодня выступил концерт». Потом прогноз погоды. Давайте немного уменьшим прогноз погоды и дадим, допустим, чтение Конституции.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вызвала большой интерес у молодежи 89 статья – Всебелорусское народное собрание.
Николай Ладутько:
Допустим, кто-то не прочел. Кто-то и не прочтет. Но они кто желудком, кто спинным мозгом чувствуют, что это их жизни.
Кирилл Казаков:
Если мы говорим, что это изменения для развития – понятное дело. Смотрите, житейский уровень. Я всегда эти вопросы подымаю, потому люди говорят: там сидела Конституционная комиссия, серьезные люди, их каким-то образом выбрали, они посидели, поговорили, посчитали, у них юридическое образование. А потом, оказывается, мы говорим: все от земли, это диалоговая площадка, мы обсуждаем несколько лет.
Николай Щекин:
Вы знаете, что молодые – каждый видит себя в этой статье. Были даже вопросы: «А смогу ли я избраться делегатом?»
Кирилл Казаков:
В этой истории молодой человек, у которого есть уже определенные амбиции и пожелания кем стать. Потому что по большей части где-то спинным мозгом, где-то желудком люди должны понимать, за что они голосуют.
Николай Щекин:
15 и 32 статьи. Историческая память. Многие высказывали пожелания, чтобы были прописаны христианские ценности. Даже вплоть до этого.
Кирилл Казаков:
Страна всегда славилась толерантностью. Прописывать христианские ценности, понимая, что у нас и мусульмане, и иудеи живут…
Николай Щекин:
Не те времена, когда можно славиться толерантностью. Времена другие наступают. Вы видите, что с толерантностью творится в Европе.
Кирилл Казаков:
Я просто боюсь, чтобы мы до средних веков не договорились.
Алена Сырова, СТВ:
Что студенты думают? Это же движущая сила.
Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Самое главное, что я хочу сказать, что благодаря обсуждению Конституции, благодаря референдуму получился очень классный инструмент, благодаря которому мы оттянули нашу молодежь студенческую от экстремистов, врагов и прочих. Я помню, как было тяжело в августе-сентябре, когда они вернулись на учебу, как тяжело было работать. И вот за этот год мы их вернули обратно, с ними можно говорить, вы не представляете, как много они проговорили в рамках диалоговых площадок, круглых столов.
Кирилл Казаков:
То есть определенный выброс пара произошел на этих площадках?
Артем Свиридов:
«Выброс пара» звучит как-то слишком. Я бы сказал, очень много конструктива произошло. Выброс пара – это само собой разумеется. Мы дали возможность сказать. И их услышали. Мы услышали, власть услышала.
Алена Сырова:
Наверняка они готовы пойти и выразить свое мнение.
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