«Не те времена, когда можно славиться толерантностью». Щёкин о поправках в Конституцию

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Молодежь идет и разбирается в Конституции? Потому что иногда же не заставишь книжку почитать, а тут Конституция – разобраться, положить одни изменения, вторые.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Используются аудиоверсии. Просто пример, когда встречался с молодежью, даже той, которая еще не обладает избирательным правом, они активно вносят свои предложения на перспективу, на будущее. Они в открытую говорят: да, читать лень, но я взял наушники, аудиоверсию послушал, заехал в университет (колледж, школу) и прослушал уже какую-то часть Конституции. Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Есть предложение. Когда едешь в автомобиле: «Сегодня состоялось совещание», – одна фраза где-то, а потом прогноз погоды. «Сегодня выступил концерт». Потом прогноз погоды. Давайте немного уменьшим прогноз погоды и дадим, допустим, чтение Конституции. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вызвала большой интерес у молодежи 89 статья – Всебелорусское народное собрание. Николай Ладутько:

Допустим, кто-то не прочел. Кто-то и не прочтет. Но они кто желудком, кто спинным мозгом чувствуют, что это их жизни. Кирилл Казаков:

Если мы говорим, что это изменения для развития – понятное дело. Смотрите, житейский уровень. Я всегда эти вопросы подымаю, потому люди говорят: там сидела Конституционная комиссия, серьезные люди, их каким-то образом выбрали, они посидели, поговорили, посчитали, у них юридическое образование. А потом, оказывается, мы говорим: все от земли, это диалоговая площадка, мы обсуждаем несколько лет.

Николай Щекин:

Вы знаете, что молодые – каждый видит себя в этой статье. Были даже вопросы: «А смогу ли я избраться делегатом?» Кирилл Казаков:

В этой истории молодой человек, у которого есть уже определенные амбиции и пожелания кем стать. Потому что по большей части где-то спинным мозгом, где-то желудком люди должны понимать, за что они голосуют. Николай Щекин:

15 и 32 статьи. Историческая память. Многие высказывали пожелания, чтобы были прописаны христианские ценности. Даже вплоть до этого. Кирилл Казаков:

Страна всегда славилась толерантностью. Прописывать христианские ценности, понимая, что у нас и мусульмане, и иудеи живут… Николай Щекин:

Не те времена, когда можно славиться толерантностью. Времена другие наступают. Вы видите, что с толерантностью творится в Европе. Кирилл Казаков:

Я просто боюсь, чтобы мы до средних веков не договорились. Алена Сырова, СТВ:

Что студенты думают? Это же движущая сила.