Почему признание 11 полов не пойдёт на пользу белорусам? Объяснил депутат

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы все чаще говорили, что наша самая главная черта – стабильность. Мы держали стабильность, мы добивались чего-то, достигали спокойствия, стабильности. Сейчас мы говорим все чаще о развитии. И все чаще говорим, что нам эта Конституция даст толчок вперед. Это правда?

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень много участвовал во встречах с трудовыми коллективами, бизнес-сообществами. Вспоминаю определенные диалоговые площадки начала прошлого года, когда подготавливались к ВНС после событий 2020 года. Было со стороны населения опасение, недоверие. Но когда был вынесен именно проект на всенародное обсуждение – это эталон демократии, потому что ни одна страна не может этим похвастаться. Многие с энтузиазмом активно приходили с предложениями в ту или иную поправку статьи или законодательства.

Алена Сырова, СТВ:

Какие статьи больше всего вопросов вызывали?

Денис Карась:

Люди полностью поддержали сохранение традиционного института семьи, потому что это все прекрасно понимают, что сейчас творится в европейских странах, где узаконено 11 полов. Мы должны понимать, что, наверное, это все необходимо прежде всего для нашего подрастающего поколения, чтобы не было искажения традиционного института семьи, который направлен прежде всего на воспитание детей, улучшение демографической ситуации в стране и созидание. Семья – это основа основ любого цивилизованного общества. Очень активно поддерживалась новация (особенно молодежью), что государство способствует развитию интеллектуальному молодежи. Молодежь – это поколение, которое будет в будущем созидать. И уже сейчас им предоставлена возможность свою энергетику использовать во благо и в интересах нашего государства.

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