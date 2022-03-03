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Прощание с Героем Советского Союза Иваном Кустовым состоится в Доме офицеров 5 марта

03 марта 2022 21:50
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Новости Беларуси. Последний Герой. 3 марта в возрасте 98 лет умер Иван Кустов. Соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке выразил Президент Беларуси. Как стало известно, прощание с Иваном Кустовым состоится 5 марта в Доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прощание с Героем Советского Союза Иваном Кустовым состоится в Доме офицеров 5 марта-1

Непростая судьба у ветерана: на долю его семьи выпал голод 1933 года, смерть матери, а после – самое страшное – Великая Отечественная война. В 19 лет Иван Ильич стал командиром стрелковой роты, вел за собой 25 человек. А уже в 21 год был удостоен звания Героя Советского Союза.  

На фронте ни разу не спал под крышей. Что пришлось испытать последнему Герою Советского Союза, жившему в Беларуси, читайте здесь.

# Некролог # общество # Иван Кустов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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